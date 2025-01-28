泰國男團LYKN襲港想食蛋撻 5子用廣東話跟粉絲拜年 (17:21)

泰國5人男團LYKN今日（28日）抵港，準備明天（29日）大年初一旅發局舉辦的「國泰新春國際匯演之夜」。5名成員William、Lego 、Nut、Hong及Tui現身尖沙咀綵排，並唱跳新歌《SOGOI》，獲數十名粉絲圍觀。

5子用廣東話講「新年快樂」和擺出心心手勢，他們對於參與匯演深感榮幸，稱有段時間沒有參與大型演出，感到緊張，事前用心準備，William說：「花車沿途移動，可以見到很多粉絲，十分期待。」Nut稱完成演出後，會有少少自由時間，想去餐廳歎咖啡，還想試食蛋撻。

LYKN是透過泰國電視台GMMTV選秀節目《Project Alpha》出道，稱若有機會亦有興趣跟香港藝人合作。被問到亞洲巡迴會否有香港站，Lego表示不只想在香港，其他地方也想去：「希望透過今次香港的活動，在香港人氣上升，可以有更多機會來香港演出。」

Hong與Tui主演新劇《ThamePo》正在泰國熱播，Hong稱首次拍劇，所以心情緊張，他說：「每集播出後，都會上網看反應，看看自己表現如何改進，好期待每集播出。」Tui指其角色好有條理，事前做了不少準備，Hong亦指其角色好熱血，跟他本人相反。最後他們感謝旅發局邀請，並不忘「𢯎撈」盼多聯絡他們來港演出。

（即時娛樂）