吳家樂加盟港台開咪添「陽氣」 為六叔派一毫子利市解畫 (12:45)

港台節目《她．他．它》自去年啟播以來，以女性視角發掘不同故事。踏入乙巳蛇年，節目特邀吳家樂加盟，與陳淑蘭（蘭子）、陳淽菁攜手主持，為節目注入男性觀點，令內容更加豐富。

吳家樂的加入為全女班節目增添「陽氣」，家樂與陳淽菁多年前，已合作主持電視節目，笑言自己比淽菁更認真、更難相處，又豪言主持經驗豐富如淽菁，面對他都會感到壓力。至於蘭子，家樂與她都是愛護動物之人，私交甚篤，但工作上則是首次合作。他大讚對方轉數快兼口才了得。

節目甫開始，陳淑蘭以「新豬肉」來介紹家樂，卻遭他反擊指自己早在20年前，曾以客席主持身分參與《瘋SHOW快活人》節目，蘭子該稱他師兄才對。他又難忘當年節目主持之間「互鬥新聞」的樂趣：「每朝開咪前都會在Canteen睇報紙溫書，大家不會預先夾定題目，我便專登揀一些冷門的新聞話題，出其不意地考起拍檔，令節目充滿火花。」

3人分享不少新年趣事，蘭子憶述電視台慣例，安排出爐港姐冠軍陪同邵逸夫爵士（六叔）派利市，碰巧當年冠軍李嘉欣要參選環球小姐，便由亞軍的她頂上。她說：「我暗叫發達囉，阿Sir（六叔）出手一定不會低。於是我用最穩的馬步扶他派利市，做好本分，當時阿Sir 派給我的利市非常重，心想難道是金幣？怎料內裏竟是一毫子大餅！」

家樂也伴隨六叔派利市多年，他立即拆解蘭子多年的迷思︰「那些一毫利市是道具，用來在新春節目放於觀眾席上玩遊戲，應該是有人錯將那些利市混入員工利市當中。」他又爆料，自己第一年協助六叔派利市，反而自己未能討利市，翌年他略施小計，便成功獲得六叔的100元利市，他說：「我的職責是拿着利市盤，將利市交給工作人員，再轉交阿Sir派給員工。第一年得個『吉』後，我就學聰明，在遞出第一封利市後，便攝一封在盤底，確保自己不會空手而回，後來，不少演員目睹後，都爭相要做這筍工呢！」

家樂與淽菁異口同聲指，難忘參與新年花車巡遊「辛酸」經歷。淽菁笑稱自己為求禦寒，每次都要求服裝部將她「包到成隻糉」，並貼滿暖包。她說：「曾經在主持戶外活動時，我見有藝人為愛美，以性感打扮上陣，甚至穿上露趾鞋，結果她的腳趾都凍得發紫，令人心疼。」

家樂則難忘嚴格的交通管制，當時他們工作完畢後，要等人潮散去方可離開，他說：「我們上台綵排後，基本連上洗手間也很難，為此我每次都不敢飲水，可免則免。」兩人更搞笑提醒，不論是主持或市民都應準備「睇花車三寶」——尿片、櫈仔、水樽！

（即時娛樂）