愛心獎得主曾醒明逾140萬獎金全額捐出：一分一毫不會落入私人口袋 (18:12)

有「公關王」之稱的曾醒明是「送炭到泰北」發起人，這慈善工程已運作了42年。（視頻截圖）

「愛心獎」2006年創立，過往「愛心獎」得獎人包括星雲大師、慈善家田家炳，還有林志玲等。上月（12月）舉行「第19屆·2024愛心獎頒獎典禮」，9個得獎者與單位中有兩位香港代表，分別是紀文鳳與曾醒明，還有著名作家、諾貝爾文學獎得主莫言、丁和木、富士康科技集團、潘江雪、法鼓山慈善基金會、肝病防治學術基金會與方李邦琴。得獎者各獲得19萬美元（約148萬港元）獎金。

曾醒明是前TVB企業傳訊部宣傳科副總監，有「公關王」稱號。今次曾醒明是以「送炭到泰北」發起人身份獲表場，早前他在社交平台分享感受並且交代逾百萬獎金的處理，他會全額捐出做慈善。

「對於來自各方友熱烈赤忱的祝賀，內心充滿感恩的喜悦！這份感恩喜悦，主要是當選這個全球華人至高慈善榮譽的愛心獎，意義非凡，其中最重要是給予創立的慈善團隊-莒光文化服務基金，過去大半世紀，默默地在泰北異域山區難民村深耕，以及專注本港的弱勢基層社群，還有關懷抗戰老兵晚年生活的服務，經歷漫長歲月，飽嚐艱困辛酸打拼的莒光團隊，給予肯定和認同！

莒光文化服務基金可說是一個典型的草根慈善團隊，從無任何財團商號背後撐腰，僅端賴義工們長年自掏腰包及善長們捐款苦撐熬下去，挣扎求存，今日竟然可以高攀舆享譽國際，實力雄厚的慈善團體及慈善家，諸如:諾貝爾文學獎莫言.富士康科技集團.安踏集團創始人丁和木.無止橋發起人紀文鳳.華人木蘭花美國方李邦琴基金會主席.法鼓山慈善基金會等響噹噹的公益領袖，共同站在頒獎台上領獎，舆有榮焉！可謂畢生榮幸!確實是一個莫大的奇蹟！」

19萬美元獎金的處理？曾醒明說：「至於不少人關心的獎金美元19萬，對莒光而言，仿如雨降甘霖，紓解若干籌款的壓力，莒光早已揚言，把獎金各半均分，一半用諸於持續支援泰北華文教育及孤兒院營養膳食，另一半則用諸關顧本地弱勢基層社群服務，一如過往，一分一毫均不會落入私人口袋裡！」

「送炭到泰北」這項慈善工程已經走過42個年頭，為泰北的難民提供生活、資源和兒童教育上的援助，把香港人的愛心送到泰北的山區，支持當地的中華兒女，興學建校，傳播中華文化，並幫助貧困兒童改善生活。42年來在泰北的近百條村莊，都留下了深深的奉獻足跡；2017年，此項服務延伸至柬埔寨和緬甸，讓愛心持續綿延。

（即時娛樂）