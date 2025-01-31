富貴千團｜黃庭鋒爆肌裝束搶鏡 湯洛雯施展喱士誘惑被阻 (17:59)

黃子桐穿上黑色喱士內衣配以透視恤衫及黑框眼鏡，做出咬唇及瞇眼等動作。（TVB提供）

黃庭鋒和姚宏遠將在今晚播出的第4集《富貴千團》化身《格雷的五十道色戒》男主角。（TVB提供 / 明報製圖）

湯洛雯、黃庭鋒主演的劇集《富貴千團》昨晚（30日）播出第3集，講述古大師（歐陽偉豪飾）遭滔爺（彭懷安飾）捉走，以威脅Simon Sir（蔣志光飾）等人於短時間內幫他掙1000萬。與此同時，Simon Sir被踢爆曾因涉及操控股票市場而坐監，忠奸成謎。哈利（黃庭鋒飾）等人為向交易員Sam（楊潮凱飾）套取內幕消息，Hook（姚宏遠飾）出動「美人計」，請來一眾美女幫手大搞「Cosplay師生音樂課堂」。

扮演女教師的黃子桐穿上黑色喱士內衣配以透視恤衫及黑框眼鏡，做出咬唇及瞇眼等動作。她表示拍攝前心情緊張，幸獲劇組提供浴袍及枕頭，令她拍攝時安心又放心。黃子桐說︰「我記得有啲性感啲嘅造型，劇組會安排浴袍畀我埋位前披住；拍攝一啲親密戲分時，佢哋仲預備咗枕頭畀我同男演員隔住，令我哋拍得安心又放心。」

2018年參選港姐入行的黃子桐畢業於香港大學，主修中文及犯罪學系，畢業後曾任醫療機構營運主管。她2022年在香港中大醫學院修畢碩士學位，主修公共衛生。黃子桐早在18歲時已做生意，兩年前開設身體檢查中心及發展中醫診所項目，希望能幫助受新冠後遺症困擾的病人及受傷患後遺困擾的演藝界人士。

黃庭鋒和姚宏遠將在今晚播出的第4集化身《格雷的五十道色戒》男主角，穿上皮革裝束展示一身結實肌肉。飾演「生意奇才師奶仔」Katty的湯洛雯為幫丈夫馮智堅（黃嘉樂飾）的科技公司渡過財政危機，望藉此挽救婚姻。她除了出招開SM派對，更犧牲自己施展「白色喱士」誘惑，最後被哈利制止。

（即時娛樂）