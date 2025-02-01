郭嘉駿自嘲多衰嘢 信汲取教訓真誠改過 值得再有機會 (17:38)

ERROR成員郭嘉駿（193）近日接受鄒凱光、阿Bu的網台節目《三叔公園》訪問，宣傳新歌《Keep Walking》。193表示新歌歌詞由他親自創作︰「上年發生紅色法拉利件事之後好唔開心，收埋咗自己喺屋企，然後就寫咗呢份歌詞出嚟鼓勵自己，寫完之後覺得自己開朗咗，所以趕住出，喺演唱會度唱畀粉絲聽，希望可以幫到唔開心嘅粉絲跨過難關，堅持佢哋嘅信念。」至於歌名的靈感，他表示跟MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）有關︰「有次見到佢有個Ig Story，佢爹哋媽咪同佢講其他人keep talking，你就keep walking。呢個世界，可能好多人對你有好多閒言閒語，但係只要你堅持自己信念keep walking，佢哋就係talk，我就係walk，行緊自己應該想行嘅路，我於是就用咗《Keep Walking》做歌名，」

193不怕被指「消費」法拉利事件，強調這是他首次公開《Keep Walking》的創作原因。193笑言︰「我覺得有咩事都好，面對任何難關，只要你繼續行，堅信你嘅嘢就會行得過呢條路。我出完歌之後，大家都有睇新聞啦，我哋做咗陳慧嫻演唱會嘉賓，跟住我有其他工作，成個新年都係ERROR啦，所以搞到冇時間宣傳。去到年廿九，記者收爐，冇人肯幫我做宣傳，要等到過咗新年之後先至宣傳，所以首歌出咗後擺咗喺度冇人知，我自己都冇出Post，費事喜慶就咁樣，諗住過多幾日就出力啲咁宣傳。」

他表示今個農曆年都是沉迷在網上世界，看到很多關於ERROR的事。193自嘲︰「我嘅眼光好狹窄，平時啲人成日問我哋係乜水，冇人識我哋，但係一出咗事，唔知點解個個都識。平時我哋做好事，全部都係乜水咁，所以都唔知自己究竟有冇人識。」鄒凱光說︰「你有人識，放心，係好嘢嚟嘅，暫時冇乜衰嘢。」193卻說︰「好多衰嘢﹗每次遇到啲衰嘢，就汲取教訓，然後真誠咁改過。我上年紅色法拉利件事，真係錯嘛，然後就汲取教訓，下次做得更好。人誰無過，人嘅一生總會犯好多錯，只要你肯承認同改過，都係值得畀機會嘅應該。」鄒凱光問︰「呢番說話係唔係同自己講？」193強調︰「係，我同自己講嘅﹗」

（即時娛樂）