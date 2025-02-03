大S猝逝｜徐熙媛曾歷2次流產 產子險命喪手術台 (18:08)

大S曾兩度流產，誕兒子期間亦曾險命喪手術台。（自由時報資料圖片）

「大S」徐熙媛在日本旅行期間，因患流感併發肺炎離世，終年48歲。大S生前曾透過律師發聲明，承認曾兩次流產，當中一次是2011年3月18日，因腹中胎兒死亡，必須經由手術終止妊娠，以致4天後（2011年3月22日）的三亞婚禮，無法接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬。

同時聲明也提到，在2018年4月2日，大S於婦產科覆診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，所以在4月27日錄影節目時狀態不佳。

另外，大S在2016年誕下第二胎時，由於她本身有癲癇病史，在誕下兒子時，曾因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳及呼吸，險喪命手術台。近年大S已逐漸淡出熒光幕，演藝工作也近乎停擺，要留家休息，新年期間舉家遊日本，卻因患流感併發肺炎而與世長辭，終年48歲。

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（即時娛樂）