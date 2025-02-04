姜皓文揭狂做運動喪跑原因 蔡景行獲黑仔贈學戲金句 (18:11)

TVB Plus飲食節目《美食新聞報道》昨晚（3日）「星級飯腳」請來姜皓文（黑仔）擔任嘉賓，身為大埔人的他介紹2間心水餐廳，正位於該區，每趟出埠回港都會光顧。

黑仔為蔡景行（行仔）點了西班牙海鮮飯，不說不知原來黑仔已戒吃紅肉多時，並奉行吃海鮮素，他說︰「淨係食海鮮或者素菜，揀呢處係因為鍾意呢處地方，特別同一對姨甥孫成日嚟，佢哋鍾意呢度有湖，又可以望到火車經過。」另一原因是黑仔非常喜歡這間店的甜品，他自爆鮮為人知的秘密︰「我成日喪跑步同狂做運動，除咗減壓係想有多啲quota食甜品。我鍾意嘅程度係人都知，朋友生日切蛋糕，永遠都留最大份畀我。」

黑仔接住帶行仔來到大美督一間泰菜館，這裏有2款菜是每次必點︰金不換炒粉絲及鹹魚炒芽菜，其中炒芽菜是太太殷寧至愛，黑仔說︰「佢好鍾意食芽菜，我覺得好寡所以叫老闆落鹹魚炒好味啲。」

黑仔跟太太於1999年結婚，去年剛好是25周年銀婚紀念，他特意為太太製作一部電影作紀念，並定於今年賀歲第二檔上映，他說︰「今次係太太寫劇本，我做監製兼演員，其實係打雜。」他又教行仔煮餸或者當演員，都不要局限自己發揮︰「好多嘢正規做唔係咁好，通常走古靈精怪路線、煮啲古靈精怪嘢效果會爆啲。」

（即時娛樂）