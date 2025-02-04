偕高海寧現身《麻雀女王追男仔》謝票 馬國明稱有滿足感 (21:51)

賀歲片《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌等攜手演出。

導演葉念琛、高海寧、馬國明日前出席《麻》一連幾場謝票場，場面墟冚。在場粉絲舉牌及應援物品，齊心祝賀偶像：「祝《麻雀女王追男仔》票房大賣！」3位相當「寵粉」，於戲院大堂跟觀眾合照，人龍打爆戲院，令現場擠得水泄不通。

對於觀眾反應熱烈，3人感到興奮，感謝支持者捧場。葉念琛說：「好開心，觀眾反應好好，佢哋好唔捨得我哋走，希望反應好啲，我哋繼續謝票。」女主角高Ling笑指：「我覺得佢哋（觀眾）好熱情，頭先一入戲院佢哋就歡呼歡迎我哋，我覺得可以多啲謝票，等我哋可以多啲互動，同埋可以同觀眾『恭喜發財』吖嘛！」男主角馬明指：「最開心係見到佢哋（觀眾）睇得好開心，睇完戲又好開心，感受到電影喺新年帶到歡樂畀大家，好有滿足感！」

高Ling當日早上從美國工作返港，甫落機即加入謝票，而葉念琛當日提早到戲院，視察觀眾反應，他透露：「大家睇到笑位好開心，至於感動位又感動到大家，賀歲片最緊要將歡樂同感動帶畀觀眾！」導演及2位演員袋住超高難度麻將問題，即席考觀眾，導演笑言：「佢哋都答到，好犀利，我都答唔到呀！」

談到蛇年願望，3人都是從電影出發，葉念琛說：「希望更多人入場支持《麻雀女王追男仔》」；高Ling則表示：「+1，希望票房大賣！」馬明則簡單直接說：「票房愈高愈好！」

（即時娛樂）