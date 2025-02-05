林盛斌讚大女男友斯文靚仔 首見面先旨聲明禁做古怪事 (17:46)

林盛斌（阿Bob）早前在社交平台表示16歲大女霏兒帶男友回家見父母，阿Bob昨晚（4日）出席賀歲片《哈哈哈新年喜戲》首映禮時否認呷醋，稱女兒一早約好帶男友回家。談到對女兒男朋友的印象，他說︰「斯文、好乖、靚仔，他帶了很多東西來拜年。」一同受訪的李璨琛笑問︰「如他的樣子似我初出道拍《香港製造》時怎辦？」阿Bob說︰「我會沒心情出席今晚的首映。」阿Bob稱未跟霏兒男友約法三章，但嚴肅地叫他「要乖乖哋，唔好做出古靈精怪事，要有責任感」。阿Bob說︰「我還叫他們去玩，參觀我們的家。他入女兒房沒問題，但不可以關門。」

李璨琛兩個女兒仍年幼，他說不擔心兩人將來拍拖︰「女大女世界，驚不來﹗我當年14、15歲時已帶女友見家長。我當年很單純，真的只是拍拖、食飯。」大女Lucy早前在家玩耍時撞崩牙，李璨琛說︰「她牙肉爆開，血流如注，很驚，但錯有錯着，她本來歪的牙齒撞到變正，連隔籬的牙齒也長出來。」

陳靜（Dada）仍然單身，阿Bob聞言主動說要為她作媒，還問她有何擇偶條件。Dada說︰「我屬蛇，今年雖然犯太歲，但會出現正桃花。我本來沒想感情事，但最近有很多堪輿學家贈我兩句，叫我留意一下，令我期待真命天子出現。我要對方有男子氣概、善良和單身。阿Bob如有介紹，我不介意去相睇。人一世物一世，單身才有相睇權利，而且可把經驗放在戲中。 」阿Bob被問到胡定欣的男友是否由他介紹時，笑着叫大家問當事人。

（即時娛樂）