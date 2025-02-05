富貴千團｜黃庭鋒首演男一緊張手震 「拜金牀伴」林可悅實現無綫拍劇夢 (18:22)

一共10集的《富貴千團》進入結局周，昨晚（4日）一集新老千集團「Smart Cap」的傅嘉莉、黃子恆及泰臣悉數出場，表面以超專業形象教小市民掙大錢，實質從中賺取Other People's Money。另邊廂，由哈利（黃庭鋒飾）、阿Hook（姚宏遠飾）、Katty（湯洛雯飾）、古大師（歐陽偉豪飾）及Simon Sir（蔣志光飾）的OPM老千集團，剛好化解滿是漏洞的「一滴血改變世界」計劃危機後，再度迎來「內鬼」巨大衝擊，而內鬼主角更是望落可靠無比的Simon Sir，隨劇情發展，Katty潛入Smart Cap當學徒，誤打誤撞被選為核心成員，結局周故事發展令人期待。

在英國求學的黃庭鋒，首次扮演大學科研生入型入格，之前在台上發表「一滴血」計劃時更大騷流利英語。談到首度飾演男主角，庭鋒坦言緊張到手震 ：「我嗰時攞住個劇本手都震埋呀，我記得嗰日上去監製房傾故仔，我好奇點解個故仔係圍住我嘅？我就問其實我要做啲咩，監製先至話：『其實你係男主角』，嗰刻係有少少震，但又要扮到好冷靜。」

為了做好角色，庭鋒透露事前狂煲《華爾街狼人》取經，又謂開工第一日即要拍攝爆喊戲壓力相當大：「現場有成廿幾個工作人員等緊你喊，嗰個壓力真係好大。我記得我坐咗喺度好耐，但完全放鬆唔到，心入面又好care其他人點諗我，好大件事。其實我早一日就有醞釀，諗咗好多唔開心嘅嘢。（有沒有練怎樣喊得靚仔？）管理唔到個樣喇，要管咗個情緒先。」

庭鋒又指由於是首度與湯洛雯合作，故拍攝前都會擔心火花及默契等問題，但合作過後卻被靚湯的豁出去驚艷：「佢私下好幽默、好搞笑，比起我哋咁多個男仔都更加放！」

前晚（3日）一集黃嘉樂與拜金小三Angel（林可悅Angela飾）的牀戲亦惹起不少關注，Angela以性感bra top與嘉樂上演牀戲，將完美身材表露無遺，網民對其身分大感好奇。

飾演Angel的演員林可悅（Angela），本身選美出身，並考獲健身教練牌！於美國留學的她，於2016年曾參加紐約華裔小姐，並獲得「最佳旗袍演繹」及「友誼小姐」，同屆冠軍為余思霆。自小立志加入無綫的Angela，回港後曾於2018及19年兩度參選港姐，雖然均未能成功入圍，但仍被看中安排透過入讀藝訓班加入拍劇行列。

談到是次牀戲，Angela接受TVB.COM訪問時坦言拍攝前十分緊張：「因為係第一次拍牀戲，拍攝當日仲要係第一次同嘉樂真人見面，就已經要攬住喺牀上面試戲。拍攝嘅時候嘉樂勁專業，一次NG都冇，而且只要一cut機，我哋兩個都會即刻分開，一開機先黐返埋一齊，所以拍嗰陣一直係咁分開、黐埋，分開、黐埋。嘉樂成個過程都好gentlemen、好nice，完全冇令我尷尬，有咗今次經驗，我以後拍牀戲應該都唔會太驚。」

（即時娛樂）