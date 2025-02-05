《歡樂今宵》鬼馬笑匠俞明睡夢中離世 享年100歲 (23:58)

人稱「俞明叔」的俞明今日傳出離世噩耗，他的女兒在社交平台發文透露父親於昨日年初七（4日）早上在睡夢中安詳離世，享年100歲。俞明叔淡出娛樂圈多年，他的家人間中會在社交平台分享他的近照。俞明叔去年曾在社交平台發文回應網民：「20240318，多謝大家記得我生日，大家都要身體健康，幸福平安，如意吉祥！」

俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，二人育有三名女兒，俞明叔已榮升做太公，四代同堂，兒孫滿堂。孻女Heidi向傳媒透露父親上月30日因發燒及有好多痰，由救護車送院。醫生診症是肺炎，父親在醫院一直昏睡，之後父親在睡夢中離世，感恩父親沒有受苦，好叻叻，是一種福份。

俞明原名阮耀麟，演藝生涯逾50年。他小學時已參與學校的戲劇演出，1937年至1945年中國抗日戰爭期間，曾於廣州參演話劇。1947年在胞兄暨粵語片導演及演員俞亮的引薦下入行參演電影，出道作品是李鐵執導、俞亮有份參演的《第一號戰犯》。其後俞明曾在華僑電影製片公司、大成影片公司及麗士影業公司等電影公司出演過逾百部粵語片。從影初期，俞明多演反派角色，後期則多演諧角，較著名的參演作品包括由俞亮執導的《富貴浮雲》，以及由楚原執導的《青春戀歌》；喜劇代表作包括《傻俠勤王》、《小夫妻》、《矇查查搵食》、《五月的紅唇》等，是「經典粵語片笑匠」。1961年俞明曾於香港電台主持《伙頭大將軍》節目。1970年獲無綫電視綜藝節目《歡樂今宵》監製蔡和平邀請，加入任藝員，參演《歡樂今宵》及電視劇，1998年退休。

（即時娛樂）