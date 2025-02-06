鄭俊弘何雁詩讚天使綜合症兒子進步大 盼半年內學會走路 (23:29)

鄭俊弘（Fred）和太太何雁詩（Stephanie）的2歲半兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見遺傳病「天使綜合症」，他們表示兒子去年尾到美國接受一系列治療及訓練後明顯進步 ，在特別設備的跑步機上走路練習腳力，又學會用叉子吃飯。Fred與Stephanie說︰「現在Asher亦有在香港做治療，我們盡量為他找尋類似美國的治療方式，而且每天在家陪伴他練習。如再輪候到機會，我們會帶他去美國、澳洲、英國等治療中心學習。」Fred透露兒子近日已學會爬行及做到跪地動作，他和太太希望兒子能在未來半年內學會走路。夫婦2人去年舉辦《天使綜合症慈善演唱會》，為患上該病的病童籌得近百萬善款。他們透露下月將在加拿大溫哥華和多倫多舉行兩場慈善騷，作為《天使綜合症慈善演唱會》的延續，繼續為天使綜合症及所有罕見病患者籌款，宣揚關愛信息。

談及新一年的個人目標，Stephanie希望推出3首新歌，並在年尾舉行首次個人演唱會。她說︰「我會繼續主持網上頻道《體育部隊鍋》節目，訪問不同運動員。今個月也會參加高爾夫球賽。我6歲開始打高爾夫球，2010年打完亞運就加入娛樂圈發展，直至2018年再參加『香港業餘高爾夫球女子賽』奪得冠軍，都為自己感到驕傲。原來我還能打，就想再打出一點成績。打高爾夫球是我抒發情緒的出口，只要努力就有成績。藝人在工作上付出努力，與出來的成績未必成正比。」

Fred受太太感染也有學打高爾夫球，他自言球技麻麻，打到球已要讚自己。除了高爾夫球，Fred透露平日也有健身、跑步及練習巴西柔術。他說︰「以前操弗為靚為型，現在比較實際，訓練舉重耐力是因為兒子喜歡被抱起玩飛。我們去年一家坐12小時飛機去美國，他不習慣，要我和太太輪流抱足10個小時。抱完他，我的手和背部很痛，明白到健康和操弗自己很重要。」Fred預告今年會積極做音樂，年尾將重演音樂劇《為你鍾情》。至於可會再拍劇，他與Stephanie均表示無任歡迎。

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（即時娛樂）