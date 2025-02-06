張家輝出席新城團拜撐老友馬浚偉 想跟同場歌手學唱歌 (20:20)

張家輝、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、吳若希、薛家燕等，今天（6日）出席《新城廣播乙巳年新春團拜》活動。張家輝在台上表示與新城首席營運總監馬浚偉當年因合作劇集《妙手仁心》而成為好友，如今見對方事業有成，成為電台高層，很樂意出席今天的團拜活動以示支持。薛家燕讚張家輝影帝之銜實至名歸，歌藝也不錯，值得後輩學習，還叫他加油。張家輝卻笑言︰「我想收油！我沒有野心做歌星，因為電影《贖夢》製作費有限，又要找人唱片尾歌，我只好自己唱。我今天見到很多歌手，想叫他們教我唱歌。」

《歡樂今宵》鬼馬笑匠俞明於睡夢中離世，享年100歲。薛家燕說︰「我們曾合作20多部戲，但近年少聯絡。俞明叔看着我長大，從前在片場拍戲拍到累時，他會講笑話搞氣氛。知道他的離世消息時，我感到難過和不捨，但他年紀大已100歲，是笑喪！天下無不散之筵席，就當他去了開心的地方。希望他的家人節哀。」

吳若希讚張家輝風趣幽默，透露兩人在後台相遇時，被張家輝叮囑勿再罵老公。她說︰「我會記住，我很愛丈夫，剛為他慶祝39歲生日。如有機會，我想邀請張家輝一起唱歌，請家燕姐跳十字步助慶。」吳若希表示去年太忙，將放兩個月假，之後推出新歌。她稱沒打算再生小朋友，新一年希望身體健康，並祝福薛家燕再抱孫。

姚焯菲、鍾柔美、詹天文說今個農曆年如常開工，但也有抽時間和親友相聚，發了少許新年彩。鍾柔美自言已18歲，可名正言順賭錢；姚焯菲認為贏錢不是重點，開心最重要；詹天文自詡打麻將叻，而且牌品好。她們表示農曆年沒約炎明熹見面，姚焯菲稱稍後會傳訊息向炎明熹拜年。

（即時娛樂）