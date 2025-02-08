「港唔斷戲」fb專頁3600字長文 評《祥賭必贏》不合格 (14:40)

電影評論平台「港唔斷戲」早前（4日）發文稱只看了今年的0.7套賀歲片，但最後要中途離場，因此認為今年賀歲檔電影票房差是合理。帖文出街後引起網民熱烈討論，有份演出賀歲片《祥賭必贏》的張繼聰更留言「今次係我最後一次睇你嘅page」及拍片強調自己是用生命來演戲，引起軒然大波。「港唔斷戲」版主隨後在社交平台發文致歉，購票入場觀看《祥賭必贏》，並於昨天寫下3600多字影評，一開首就直指《祥賭必贏》是一部不合格的電影，但亦有稱讚。版主先表示很喜歡電影講「癡迷」，而且「反傳統」十分有心思。不過，他隨後說︰「我特別注重劇本，但香港式嘅賀歲電影嘅劇本，往往係最弱嘅一環，但《祥賭》嘅劇本，撇除上述讚許嘅概念，可以話係去到不堪入目嘅程度。」

版主認為演病態賭徒的蔡卓妍（阿Sa）與賣涼果的張繼聰的愛從何而來欠缺說服力，他認為《祥賭》的主線就是兩位主角走入婚姻，然後陷入破裂再和好發生的種種，如兩人為何一見鍾情的問題解不通，整部電影發生的情節就會崩潰，觀眾無法投入而影響觀感。版主說︰「呢種人物描寫嘅問題，亦可見於戲入面幾乎全部嘅主要角色，例如演花痴楊偲泳，點解佢會咁對全守正咁迷戀，就算對方已經結咗婚，都唔放過對方？我諗張繼聰，聰哥一直以嚟戲裡戲外嘅人物形象，都未必有說服力飾演呢類型嘅角色（真係非貶義，麻煩高抬貴手，唔好大造文章）；又或者係演全守正妹妹嘅吳家忻（佢喺戲入面好索），由一開始不屑韓國半混血兒嘅朱栢康溝佢，點解後來對佢態度有一百八十度嘅轉變？純粹因為知道朱栢康係城中名流，所以『拜金』？而更搞笑嘅係，後來朱栢康移情別戀，吳家忻喺情緒上又好似受咗極大嘅打擊，究竟佢係拜金，定唔拜金？我都傻傻分不清楚了，更加唔好講最後點解邱士縉STANLEY會鍾意咗佢？純粹係因為外貌，呢啲就係《祥賭必贏》寫人物嘅方法，我會形容為『膚淺』。」

版主表示《祥賭》也有幾個位能令他會心微笑，但這不是他定義作品好不好的關鍵。他說︰「所謂睇電影，睇嘅係一個整體，而喜劇當然要有笑位，而笑位係高手與否，就睇個笑位本身同電影主題、角色等等嘅關係，可唔可以畀到人啟發。以下我會嘗試舉出電影嘅兩大笑位，去講講我對『胡鬧』同真正『幽默』嘅分別。話說有幕戲講阿SA喺地下賭場撞到楊偉倫，而楊偉倫嘅造型係奇怪的，有隻金牙，而最奇怪嘅係佢會無啦啦用兩隻手指叉住自己個喉嚨嘅位置，然後『變聲』講嘢，明眼人當然知道呢個設定係致敬《賭聖》入面嘅演洪光嘅秦沛，但人之所以用呢種變聲器，通常係因為有喉癌而無法發聲，所以要靠電子咪去幫手。而戲入面楊偉倫喺戲入面咁樣做，又到底係咩原因呢？純為致敬？定係為搞笑而搞笑？對劇情推進或者人物性格有咩幫助？呢一種『笑位』，我會稱為『胡鬧』。而喺電影嘅最後，阿SA應承咗『花痴』楊偲泳賭最後一鋪（雖然唔知點解），去爭張繼聰，兩個人抽牌鬥大，結果阿SA抽到K，楊偲泳抽到A，按照牌理，應該係A贏，但最後楊偲泳竟然以為自己輸咗，因為佢以為自己得1點。呢個笑位非常高手，符合楊偲泳唔識賭嘅『傻妹』性格，又可以為成套電影打個圓場，亦可以畀到觀眾情節上嘅高低起伏，呢一種『笑位』，我會稱之為『幽默』。好遺憾地，電影入面『胡鬧』同『幽默』嘅比重，可能係八二之分，亦都係我對於電影作為喜劇電影而言，仍然係唔滿意嘅原因。」

版主最後表示如張繼聰、電影團隊及外界認為他對《祥賭》有重大的誤解，他歡迎進行一次公開討論。

（即時娛樂）