《中年好聲音3》「女魔王」黃博列「勁歌組」有危機？ (22:22)

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》明晚播出一集是27強最終回合競賽,有一個「勁歌組」和兩個「悲歌組」演出,包括陳芷盈《領悟》VS曹越《夜夜夜夜》VS羅逸軒《你是我心愛的姑娘》、郭偉倫《重口味》VS黃博《Can’t Take My Eyes Off You》VS趙浚承《小鎮姑娘》、陳嘉琦《電燈膽》VS高菲《刻在我心底的名字》VS任永健《螞蟻》。據知今集將開出超驚人天花板分數,高分程度直逼去年憑唱英文歌《Feeling Good》奪得99分超高分的古淖文。

有「中3王菀之」之稱的陳芷盈,獻唱台灣歌手辛曉琪的《領悟》。對於被封「中3王菀之」,芷盈坦言不覺得自己似對方,並透露平日唱慣慘情歌。她又指有將過往失戀的心酸情緒放在演出上,希望能唱出慘情+放生的感覺。全程投入獻唱的芷盈,當得悉分數後激動落淚,連在旁的車婉婉也感觸得眼濕濕!芷盈之後透露其實錄影當天,大伯突然因腦幹出血緊急送院,她坦言可能有將部分情緒帶到演出上:「希望佢可以好得番。」對於芷盈的演出,陳奐仁的評語甚玄:「歌唱比賽有兩個秘訣,一係唱得好過原唱,但冇乜改變;二係唱得同原唱唔同,但特別。你好得意,兩樣都做到。」

被周國豐封為「女大魔王」、向來擅長唱情歌的黃博,今次被分派到「勁歌組」,她直言初時「腦袋空白」不知揀選哪首歌曲,最終決定嘗試跳出舒適圈獻唱英文歌《Can’t Take My Eyes Off You》,最終惹來不少批評,黃凱芹指她「唔夠奔放」、陳奐仁狠批尾段「九唔搭八」,但仍對黃博唱歌功力予以肯定:「識得扭音,係靚嘅,好好練習可以唱到容祖兒咁。」

預告中,周國豐一句「唱得好過原唱」的評語,引來不少網民討論主角誰屬,有人揣測是獻唱鄧麗欣歌曲《電燈膽》的陳嘉琦,到底是否真的有參賽者成功超越原唱?誰人又獲得「天花板分數」一鳴驚人?

