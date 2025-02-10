弊傢伙 我要去祓魔｜強尼岑樂怡王頌茵街頭快閃 派平安符送祝福 (16:29)

ViuTV原創劇《弊傢伙 我要去祓魔》今晚（10日）9時30分於ViuTV首播，曾執導電視劇《暖男爸爸》的導演戚家基，聯同強尼、岑樂怡（阿妹）、王頌茵（Kathy仔）、黃奕晨（Dixon）、莊韻澄、米露迪、余曉彤（Hidy）、陳曾寧及章尾而，昨天現身旺角及銅鑼灣街頭大派劇中平安符，為電視劇造勢兼為途人送祝福。

米露迪及Hidy完成渣馬後趕到現場參與快閃活動，今次為途人送上平安符，阿妹賣花讚花香笑道：「一人一張平安符，保你家宅平安，乜都好好！」至於為何會用上「平安」及「正能」兩款平安符，原來這是劇中重要道具，莊韻澄說：「平安符本來係用嚟祝福劇中嘅安平市市民，祝福大家平安，至於正能，就係想祝願大家正能一直在你心，帶住正能量做人。」

《弊傢伙》講述毛無邪（強尼飾）曾經是風水玄學界的燦爛新星，通曉各門派的學問，甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，是公認的天才。曾是風水界的天才，因貪念釋放108隻惡鬼，引發人間浩劫。如今，他靈力盡失，因贖罪而踏上捉鬼之路。

毛無邪找到端木零（岑樂怡飾）和路嘉敏（王頌茵飾），加上他風水班學生春樹，開始受理各種靈異事件和驅鬼工作，搜尋那108隻惡鬼。新正頭推出人鬼大戰劇集，導演表示百無禁忌，Kathy仔也表示：「新一年，就等我哋套劇祓除惡魔。」阿妹更道：「我哋呢套唔係鬼片，係一套二次元中二病非靈異有今生冇來世嘅神劇，好感動又好搞笑。」

眾人去到旺角及銅鑼灣街頭大派平安符，大家踴躍領取，擠得水泄不通，莊韻澄笑言：「現場就好似百鬼夜行一樣，好多人圍住我哋啊！」為食的強尼則笑言：「我聞到好大陣臭豆腐嘅味道，好吸引。」入戲甚深的Kathy仔笑言：「通常靈體都係好大陣味㗎！」米露迪亦分享：「啱啱我哋派咗好多正能量出去，氣氛十分好！」

電視劇於今晚首播，眾人都十分期待，除了相約觀賞劇集首播外，他們邀請觀眾一同煲劇，陳曾寧暗示：「大家到時搵下我喺邊度出現，係要搵下㗎！」米露迪則分享自己觀後感，道：「我淨係睇劇本都喊死，大家睇埋套劇，肯定喊到不得了！」強尼希望《弊傢伙》可以給予大家喘息的空間，他說：「大家生活都攰喇，嚟緊4個禮拜，每晚畀一粒鐘大家放空！」Dixon表示眾演員會在網絡上跟大家互動交流，他說：「大家留意下套劇入面，有好多好好笑好有趣嘅對白，搵到可以cap畀我哋，我哋全部都會repost！」

（即時娛樂）