梁靜茹相隔10年 再踏紅館舞台 唱《勇氣》將溫暖力量傳遞粉絲 (16:47)

梁靜茹在紅館舉行個唱，以香港站作為此次巡演最終站，完美為這段旅程寫下終章。（大會提供）

情歌天后梁靜茹於上周五及周六（2月7及8日），舉行《當我們談論愛情 梁靜茹世界巡迴演唱會 香港站 2025》，睽違10年再次踏足紅館舞台。自2020年起，《當我們談論愛情》世界巡演已遍及30多個城市，香港站作為此次巡演最終站，完美為這段旅程劃下終章。

雖然氣溫驟降，2晚演出依然充滿熱情，絲毫未影響粉絲熱情，演唱會甫開始，四面台的粉絲便高喊「梁靜茹」及「我愛妳」，梁靜茹身穿6米長黃色禮服，隨著《寧夏》的旋律正式揭開序幕。適逢農曆新年，她向粉絲送祝福：「大家好，新年快樂，恭喜發財」，並分享這是她出道20周年巡演，經歷不同階段，笑稱這場演唱會就像派對，希望粉絲開心盡興。

演唱會設計了5個情感章節，當《小手拉大手》旋律響起時，梁靜茹邀請全場站起身，揮動應援燈棒，與粉絲們互動，氣氛更加熱烈，粉絲激動告白，她也用「我愛你」、「好愛」、及「愛你哋一萬年」回應粉絲呼應。

梁靜茹演唱了多首經典情歌，包括《情歌》、《偶陣雨》、《愛久見人心》、《絲路》、《寧靜海》、《大人》和《可惜不是你》等。當演唱至《分手快樂》時，梁靜茹走到四面台，與粉絲近距離互動，全場萬人大合唱。特別的是，梁靜茹為香港粉絲準備廣東歌環節，演唱了藍奕邦為她創作的《原來你也唱過我的歌》、張國榮的《追》及張學友的《每天愛你多一些》，場面溫馨動人。

在唱到《燕尾蝶》時，梁靜茹表示這是一首感動且勵志歌曲，並鼓勵粉絲們勇敢面對生活種種挑戰，相信一切困難終能克服。演唱會接近尾聲，她表示這次與香港粉絲的重逢，猶如10年之約，回憶起收到紅館檔期消息時喜悅，她多謝紅館提供這個舞台，並向粉絲表達感謝，透過《勇氣》這首歌，將溫暖與力量傳遞每一位粉絲，懷著不捨心情，期待未來與粉絲見面，並為這後巡演劃上完美句號。

（即時娛樂）