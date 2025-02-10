《魔女》2.15播映 朴珍榮盧正義上演雙向救贖 (17:37)

朴珍榮和盧正義在劇中的校服造型沒有違和感。（Viu提供圖片）

由韓星朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創韓劇《魔女》，將於2月15日（周六）播映，劇集改編自人氣作家姜草的同名網漫，以下七大看點為《魔女》預熱，香港觀眾可透過「黃Viu」收看。

1.姜草作品例必爆紅

韓國人氣漫畫家姜草擅於撰寫奇幻題材，改編自他筆下作品的劇集先後紅遍全球，繼《Moving異能》及《照明商店》成功後，又有《魔女》登場，新劇被大眾看高一線！《魔女》講述神秘女子朴美貞（盧正義飾），自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，她也因此過著與世隔絕的生活；

她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾）為了證明深愛的美貞並非魔女，而入讀統計學系，10年後更搖身一變，成為業界最強數據分析師。某天2人意外在地鐵重逢，東鎮選擇冒生命危險打破美貞不幸，他們也在過程中，成為彼此愛的救贖。劇中東鎮為了讓美珍重新看到世界光明，決心以身試法打破「不幸法則」，姜草希望藉此傳遞出「善良之人的憐憫，可以帶來偉大救贖」的信息，為世界帶來善念。

2.盧正義又一代表作

盧正義憑《名校的階梯》人氣急升，不但成為各大雜誌御用模特兒，網民讚她高冷氣質與「朴美貞」一角不謀而合！談到再次擔任女主角的心情，盧正義視《魔女》為代表作：「《魔女》是我生命中一套珍貴的作品，因為這是我出道以來學到最多、感受最多、留下最深印象的電視劇。」

3.朴珍榮回歸歌影視

2025年可謂「朴珍榮年」，早前他伙GOT7隊友，相隔4年回歸K-pop界，掀起樂迷集體回憶；時隔不足1個月，他推出退伍後首部韓劇《魔女》，讓粉絲興奮！除了獲原著書迷認證他與角色相似度極高，導演金泰均亦大讚他表現出色：「珍榮穩定的音色和眼神，都非常切合角色，『東鎮』的純粹和認真，也反映在他身上。」

4.13年後同框主演

朴珍榮和盧正義出道以來看似沒有交集，原來2人曾經一同演出2012年偶像劇《Dream High 2》，不過當時並未同框；13年後他們同台主演，不論是劇種、還是2人靚樣，都讓網民期待！據悉珍榮經常自掏腰包請劇組吃飯，又為全體工作人員準備禮物，盧正義在劇集殺青時也忍不住在社交平台上表現不捨！值得一提的是，朴珍榮和盧正義曾分別擔任SBS《人氣歌謠》的主持人長達一年，可說是另類的緣分。

5.校服造型吸睛

劇中朴美貞和李東鎮早在高中結緣，近日劇組也釋出了盧正義和朴珍榮的校服照，只見現年23歲的盧正義一身青春造型毫無違和感，30歲的珍榮亦有娃娃臉，再穿校服仍具說服力！其中珍榮在雪中回望盧正義的場景，雙眼青澀純粹，充分演活了一名高中學生。

6.配角陣容強大

除了男女主角引爆熱話，《魔女》亦集結了張慧珍、安內相等實力派演員，網上亦流出了不少慶功宴照片，在大合照中可見《Uncle》張姬領、《流星》權韓率、朱鍾赫和金寶英等，黃金配角陣容也是新劇賣點。

7.奧地利實地取景

為了忠於漫畫朴美貞的夢想之地，《魔女》選址奧地利的哈爾施塔特（Hallstatt）拍攝大結局，當地早於1997年被聯合國世界教科組織列入世界文化遺產，以湖光山色聞名，不但網民期待壯麗場景，漫畫迷亦期待男女主角在當地的愛情終章！

（即時娛樂）