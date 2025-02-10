臨時決鬥｜導演麥啟光曾迷失 獲杜琪峯打救重拾自信 讚王丹妮可當武師 (19:39)

導演麥啟光連續2年執導賀歲片，去年《臨時劫案》收逾2000萬，並獲好評，今年添食「臨時」系列，找來《九龍城寨之圍城》演員古天樂（古仔）、胡子彤、張文傑和伍允龍，聯同梁詠琪、周秀娜和王丹妮合演《臨時決鬥》。今年賀歲檔票房整體下跌，《臨時決鬥》在港產賀歲片中佔榜首，累收近1200萬。

麥啟光直言壓力大，曾一度迷失，擔心成績大不如前，聲譽一鋪清袋，獲杜琪峯（杜Sir）「打救」，重建自信心，他更將杜Sir信息放進戲內鼓勵大家。

他說：「我話我好驚，驚《臨時劫案》建立的東西一鋪清袋，杜Sir話我未拍該片之前，都是什麼也沒有，拍戲要鋪鋪清，毋須給自己太大壓力，心情即時舒服和安定下來。杜sir又提醒我不要逃避，就算拍到中間發覺有問題，都要撐到底，擔心都沒用，我將杜Sir這個信息放入戲中。」

由於拍攝時間緊逼，製作費又有限，距離死線愈近，愈缺乏安全感和自信心，不停想找藉口不去開工，試過一星期失眠，他說：「上次拍《臨時劫案》用了3年寫劇本，沒定下映期，但今次不是我編劇，而且排在賀歲檔上映，做落就發覺很多問題解決不了，多得身邊有人鼓勵我，說我做副導時，沒完整劇本，又試過『飛紙仔』都沒問題。」

麥啟光透露《臨時決鬥》也沒有完整劇本，過程中有不少辛酸，運用昔日做副導經驗，咬緊牙關捱過去，「最辛苦是編劇，每天都要跟場，收工後傾完翌日拍什麼，他回家還要寫劇本。我拍戲有個習慣，開工前會捉住編劇吃早餐或晚飯捽戲，一定要很清楚內容才可告知演員要點做。」

古天樂和胡子彤在戲中扮演傳奇拳王與徒弟，麥啟光表示事前沒要求他們操肌，古天樂平時應該有做運動，胡子彤本身有運動底子，亦打過泰拳。

王丹妮與周秀娜（娜姐）在戲中為爭陳湛文，在擂台打泰拳決一死戰。片中王丹妮對泰拳一竅不通，出賽前要接受古天樂的艱苦訓練，拳拳到肉，麥啟光讚王丹妮勤力硬淨，可以當武師，他說：「她被撻到半條人命，問她還可以再來嗎？她沒抱怨半句即說可以。直至有日，她拿劇本問：『導演呢場唔打得唔得，我打咗幾日，未好番！』

在她未開口前，我和編劇已經講不再打，因該片不是拳擊片，怎拍都不會夠人打得勁和精彩，之前已打得太多，再打下去，驚觀眾看到膩，寧願由角色出發，刻劃她們以什麼心情去作賽。娜姐戲分雖然少，但她好勤力，中間沒她戲分，仍不停操練，拍結局對打戲，明顯看到她的改變。」

（即時娛樂）