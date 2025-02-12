朱栢謙跟韋羅莎演激情戲嗌緊張 莊韻澄介入戀情做第三者 (20:21)

朱栢謙（朱謙）和韋羅莎在ViuTV劇集《弊傢伙！我要去祓魔》演兩夫妻，莊韻澄是介入他們之間的第三者。韋羅莎表示與朱謙並非第一次演夫妻，不可以說駕輕就熟，但彼此熟絡有默契，她爆劇中有場激情戲，對方有點不知所措，她說：「我們合作多年，第一次演激情戲，他有很多顧慮，擔心會令我不舒服和冒犯到我，拍攝時，我感覺到他很緊張，所以我更加要給他信心，讓他放膽去做。」

朱謙被問到演出多年，為何會緊張？朱謙笑說﹕「我要講畀香港電影和電視業監製和導演聽，我沒演過這種戲，所以好緊張，希望大家給多些機會我。過往演出劇集、角色不是癲癲喪喪，就是孤獨，今次算是突破，我很少演愛情戲，不是抗拒，是沒有人找我演出，我通常演舞台劇，最終都要死，有一年死過7次，7部舞台劇都要我死。」

朱謙將「第一次」獻給韋羅莎，因與對方識於微時，又是老拍檔，他說﹕「愈熟是會愈尷尬，因要將自己赤裸一面展現給她看，但好彩是她，可以放鬆一點，下次會演得更勁。」

莊韻澄劇透朱謙與韋羅莎拍完激情戲後，就與她上演一幕更激烈的「愛情動作」戲。朱謙表示與莊韻澄沒那麼熟，反而沒尷尬。問朱謙對自己身體哪部分最滿意？他笑說﹕「每部分都滿意，最滿意是個心，最好看。」

他們表示最難忘是在狹窄又翳焗的污水廠，連續拍攝30多小時，演員還好，有得休息，工作人員則沒停過。他們體能一直下降，但還要頂硬上，繼續呼天搶地拍下去，直至導演嗌cut為止，莊韻澄說﹕「我和朱謙的愛情故事拍得好轟烈，原本以為有得吊威也，最後沒有，有點失望。」

（即時娛樂）