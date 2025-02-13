看我今天怎麽說｜游學修稱辛苦的幸福 鍾雪瑩冇票房壓力 歡迎觀眾因好奇入場 (20:30)

鍾雪瑩與游學修於黃修平導演電影《看我今天怎麽說》飾演聾人青年，戲中以開放式處理交代曖昧感情線，展現截然不同的生命態度。為演好角色，2人花了1年學手語，鍾雪瑩因而愛上手語，游學修形容是辛苦的幸福。鍾雪瑩憑角色膺台灣「金馬影后」，她表示沒有票房壓力，歡迎觀眾因好奇她為何得獎而入場。

鍾雪瑩演的角色初期不懂得手語，之後跟游學修飾演的角色重新學習。鍾雪瑩說：「拍攝時最辛苦是有時會先入爲主，用聽人的角度解構角色應該是怎樣，但始終這個是聾人出發的故事，之後透過與聾人演員相處，上手語班，過程中對聾人世界的認知多了，我平時都是透過眼睛看對方反應，演繹這個角色，開始習慣讀唇及留意肢體表達，要進入聾人世界去演繹角色，就是個難度，亦都開心認識多了。」

鍾雪瑩憑角色膺「金馬影后」，該片在香港上映，會否覺得觀眾對她抱很大期望？她說：「壓力就沒有，不過幾多謝有觀眾因好奇而入場，謝票場時有觀眾表示，入場就是因為好奇我為什麼可以拿獎，還叫了朋友入場看，我覺得幾好，希望大家多點好奇，就多些觀眾看這套電影，大合照時全場200個觀眾，各自做一個看這部戲學到的手語，這件事對我來說是很歡樂，大家嘗試進入聾人世界。」

游學修表示因角色打手語就是母語，除了要懂，還要非常純熟，要讓觀眾看上去是由細用到大，需要花多些前期時間準備。他說：「時間很充足，學了超過1年才有戲中表現，亦都覺得要演聾人，這樣做是對聾人的尊重，必須要做好這件事，最難忘當然是學習手語，因為需要時間浸淫，加上編劇寫劇本時，是寫口語對白，要轉成手語去演，都是翻譯功夫，要和手語老師及導演溝通，確定打手語演出每句對白適合原意與否，這件事由前期到拍攝，都一直進行，每場戲手語也要調整，這方面比較仔細及考工夫。」

游學修指戲中最花工夫的一場戲，是和家人打邊爐，於煙霧瀰漫環境，要怎樣呈現阻礙打手語去溝通，故這場戲拍攝前排練很久，亦覺得出來效果很好看，他說：「很多場戲都要事前排，其實是好事，可能外國拍戲排的時間，會比我們花更多，但香港拍戲成本貴，可以花的時間通常比較少，這套戲我形容是幾辛苦的幸福，準備工夫有長時間去做好這件事。」

談到最深刻的一場戲，他極力推介與鍾雪瑩在大牌檔戲分，因導演用了特別處理，刻意不加字幕，讓觀眾體驗到鍾雪瑩角色第一次接觸手語的感受。

（即時娛樂）