謝霆鋒啟德個唱宣布加場 門票2‧19發售 每人限購4張 (20:16)

謝霆鋒自公布將於4月尾在啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》後掀起撲飛熱潮，優先訂購門票瞬間被秒殺。主辦單位英皇娛樂宣布演唱會將加開1場，即合共3場，日期為4月24至26日，門票將於2月19日公開發售，票價為1380元、1180元、980元及680元，每人限買4張。據知，這次的舞台除了本地精英一齊合力，大會還邀請到國際級的舞台製作公司Stufis為舞台做設計，Stufish曾經為Adele、Beyonce、Blackpink、Lady Gaga、U2等設計舞台。

謝霆鋒表示︰「真係好感謝大家嘅支持！雖然隔了20多年再開演唱會，但大家都係咁熱烈，真係好感動。可能大家都會諗點解隔了咁多年先再開演唱會，當然有好多考慮因素，合適嘅場地、合適嘅時間先可以呈現我心目中嘅音樂旅程畀歌迷。對我嚟講，今次唔止係一個演唱會，而係我同大家一齊見證香港啟德場館啟動呢個歷史性時刻，亦係香港演唱會文化嘅另一次『進化』。有好多歌迷都擔心搶唔到飛會好失望，我真係有聽到㗎！所以我哋盡力爭取加場！現爭取到4月24號多加一場，往後我會繼續爭取，雖然檔期唔一定能連續加，但我一定會喺將來安排更多場次，盡量滿足大家，希望大家唔使花嗰啲唔合理嘅價格去買飛。四月見﹗」

（即時娛樂）