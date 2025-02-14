金像獎｜「超齡新人」喬靖夫憑《九龍城寨之圍城》角逐最佳新演員 (22:06)

「第四十三屆香港電影金像獎」今天（14日）公布提名名單，入圍「最佳新演員」分別是劉偉明（九龍城寨之圍城）、陳卓賢（久別重逢）、蘇文濤（爸爸）、吳祉昊（看我今天怎麼說）與邱彦筒（寄了一整個春天）。 劉偉明是陌生名字，《九龍城寨之圍城》演員名單也未見這名字，原來劉偉明是戲中演茶檔老闆「阿七」的喬靖夫，他是武俠小說作家、菲律賓魔杖教練，曾為港台《功夫傳奇》擔任主持，首次拍電影《九龍城寨之圍城》入圍「最佳新演員」。喬靖夫近作有上映中賀歲片《臨時決鬥》。

喬靖夫在《九龍城寨之圍城》中演「阿七」是焦點之一，角色介紹「阿七」是「龍捲風（古天樂飾）好友、茶檔『阿七冰室』」東主、招牌菜是叉燒飯、外表光頭有鬚、為人兩肋插刀、晚上與其他街坊一起觀看電視節目《歡樂今宵》總是站在最後排觀看、狄秋（任賢齊飾）向陳洛軍（林峯飾）報仇，傷及龍捲風，以雙刀擊退狄秋解圍、大老闆（洪金寶飾）進入城寨，在掩護龍捲風等人之時，不敵大老闆被殺。」

喬靖夫曾透露接拍《九龍城寨之圍城》是相交多年的導演葉偉信聯絡，問他有沒有興趣做演員，拍動作戲。鄭保瑞想找一個銀幕上面孔生疏、但又能夠擔當武術打鬥的人來演茶檔老闆角色「阿七」，當時他心裏已經急不及待想答應。他的「bucket list」當中一項就是希望能在武俠或功夫片裏演一次動作戲。

他說：「希望有天能夠在動作戲劇裏演出。當然我也不是奢望要有什麼重要角色，就算當個無名無姓的反派小頭目也好，或是一登場就被主角了結的跑龍套嘍囉，一次演出就夠我留個紀念了。可是想不到如今竟然真有電影監製相邀，而演的更是有名號有設計的角色，即使要以年過五十之軀接拍打戲心底不免有些害怕，又如何能夠拒絕？」又說：「我自己到了這個年紀，竟然能以『超齡新人』的身分參與貢獻一點，實在是奇妙的緣分，也像是讓我為童年開始幾十年來對武俠功夫文化的熱愛，畫了一個完整的圓。」

（即時娛樂）