龔慈恩2次失婚 冇動搖林愷鈴對婚姻信心 視媽咪為好朋友 (15:38)

林愷鈴（Ashley）未出道已被喻為「最美星二代」，去年以唱作歌手殺入樂壇兼勇奪「叱咤樂壇女歌手生力軍金獎」。林愷鈴接受由梁泰來主持的《星光背後》訪問，分享作為星二代鮮為人知的成長過程、入行經過及感情生活。節目中，有「A0女神」之稱的林愷鈴更自爆：「我今年25歲，話冇拍過拖你都唔信啦！」

談及奪得「叱咤女歌手生力軍金獎」，網民有讚有彈，Ashley直言會理性看待分析：「都好彩好多都係好constructive（建設性），好多都係建議下我可以改善啲乜，有啲為踩而踩，我係唔太上心。」她稱奪獎對自己是鼓勵：「我都有啲野心，有時有啲鼓勵，你會覺得有壓力，但今次個獎對我而言，好似撻著咗我啲火咁！」

Ashley除了唱作才華，讀書亦是尖子。做演員及模特兒出道初期，仍在港大修讀建築學士，及至大學三年級才下定決心入行，她坦言中二已決心入讀港大建築，畢業那年身兼學生及演員，的確比較吃力，她稱：「讀Archi就好intensive，好多人叫救命，我都覺得辛苦，幸好頭3年自己好勤力，但最後那年因為要拍2齣劇，成績有點失色。我不覺得讀完建築後入娛樂圈是浪費，因為讀建築時對美學睇法﹑邏輯思維，對我作歌同音樂都好有用。」

林愷鈴是龔慈恩與第二任丈夫林煒所生的女兒，被問及被封為「最美星二代」，Ashley稱不覺得自己特別美，她直言媽媽對自己影響較大，是她的「best friend」，母女間什麼事都會分享。

至於父母長時間分隔兩地，在她17、8歲時向外公布分居，她當時已半隻腳踏入娛樂圈，思想比較成熟，不會覺得難接受，她說：「會當自己係佢哋朋友咁去睇，覺得咁（分開）都幾好呀，起碼證明佢哋都仲相信愛情。」她亦稱當年媽媽曾一度淡出娛樂圈，是為了照顧自己和弟弟，她感謝媽咪為家庭犧牲很多，她說：「佢個樣唔似，但佢係好tough嘅人，有時明明已經好忙，啲嘢唔關佢事，佢都會攬上身，媽咪係好善良嘅人。」

談及入行數年，面對最深刻的報道，她直言：「係之前有人話我墮樓輕生嗰次，我喺屋企瞓緊覺，媽媽啱啱瞓醒，敲門同我講『阿女有人話你死咗』，無嬲，只係覺好好笑，唔理點解有人要造謠。」至於面對過緋聞，有「A0女神」之稱的Ashley，指過往緋聞不會令自己焦慮，她說：「無論係咪真，對我都唔係有傷害嘅事，都係平常心。」

Ashley直認自己絕非「A0」，她說：「我今年25歲，話冇拍過拖你都唔信啦！愛情能令人成長，如果一世人都封閉自己，唔同人戀愛，我會覺得呢個人，喺某程度上有啲缺失。」她自爆中學沒有人追求，也不懂向人發放「想拍拖」的信號：「我都試過『沉船』，喜歡過唔啱嘅人，但因為自己理性底，會提醒自己放自身喺首位。」

她坦言媽咪經歷2次失敗婚姻，也沒動搖她對感情及婚姻信心，她稱：「媽咪會同我分享愛情上嘅經驗，反而令我喺愛情上更聰明。」另外，Ashley透露擇偶條件，靚仔行先，但自己「浪漫底」可能會一見鍾情完全意料之外的人，她說：「但𠵱家事業較忙，一切隨緣。」

（即時娛樂）