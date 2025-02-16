黃百鳴爆周星馳開天價拍《家有囍事》 陳欣健難忘被下令炒許志安鄭秀文魷魚 (12:38)

與黃百鳴感情要好的欣欣，又大爆他對於自己一手發掘的「開心少女組」十分好，還會派零用錢給她們用。（無綫提供圖片）

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕（欣欣）合作拍攝節目《友乜唔講得》，今晚（16日）播出第4集，嘉賓分別是黃百鳴和陳欣健。

本集先以「夜蒲」打開話題，原來欣欣與黃百鳴曾經一起蒲過，黃百鳴當時還教欣欣調製不太易醉的「生命之水」，他即場自揭「生命之水」名字的由來，他曾因這「四個字」，與百萬獎金擦身而過，他說：「嗰時亞視有個《百萬富翁》慈善節目版，章子怡都有參加。我編咗同章小蕙一組，原來佢好聰明，答啲問題大家好啱Key；但去到差唔多最後，問伏特加又叫咩，當時我睇中『生命之水』呢個答案，但去到呢度大家意見唔一致，我哋就決定棄權，攞走幾十萬算，結果答案真係生命之水。」

與黃百鳴感情要好的欣欣，又大爆他對於自己一手發掘的「開心少女組」十分好，還會派零用錢給她們：「我有帶佢哋去台灣宣傳，因為夜晚我要應酬片商，一定係飲酒，我唔想佢哋去，就畀低啲零用錢佢哋，叫佢哋喺酒店叫room service，我後來一睇張單，咁貴嘅？原來班友又龍蝦又香檳，我喺酒店我都係食碗牛肉麵咋。」

多年來邀約過無數紅星合作的黃百鳴，遭梅小惠一再追問關於片酬傳聞。第一個傳聞，是有指《家有囍事》其中一名演員索取天價片酬，黃百鳴回應是周星馳，並大爆他的片酬「犀利過張國榮」：「其實嗰時係逼住要用，因為要開喇，但冇人，咁啱有個upcoming嘅，都唔諗喇，畀錢埋位啦！（片酬）係800萬，但我記得嗰時佢最多收人哋200萬。可能佢想推啦，點知我又肯畀，佢咪要做咯。」

黃百鳴大爆星爺角色前身，分別是樂壇及影壇舉重輕重的人物，到底是誰？第二個傳聞是有傳甄子丹開1億接拍《葉問》，黃百鳴更正：「嗰1億唔係港幣，係人民幣！」黃百鳴笑言雖然子丹片酬貴，但最後他仍然有賺。

至於陳欣健（Philip）同樣與欣欣甚有淵緣，事緣Philip當年在華星任高層時，欣欣是其遇到第一位公司女歌手，主動要求「唔好再畀嘢佢做」，相當爆笑。Philip還大爆在華星遇到另外兩大事件，當中一件是他上任後，有人要求他炒許志安、梁漢文及鄭秀文，Philip在節目中大爆3人當年被炒原因，當中以安仔的原因最搞笑，竟然與key太高有關，但後來Philip因有感3人唱歌很不錯，故決定留下人才，之後更為3人製作《纏綿遊戲》、《喜歡你是你》、《叮噹》及《娃娃看天下》等經典金曲。

（即時娛樂）