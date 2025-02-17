中年3｜劉洋被讚「雀仔變大鷹」 占士丁丁失準惹肥媽黎瑞恩爭拗？ (13:06)

占士丁丁選唱英文歌《Hello》，原本以為他以母語獻唱手到拿來，卻被指水平反而不及他之前獻唱《李香蘭》。（無綫提供圖片）

劉洋獻唱《我是一隻小小鳥》的劉洋，獲得97分，與上輪獲得97分的陳芷盈平起平坐。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（16日）一集是24強晉身20強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有嘉賓評審黎瑞恩及音樂人伍樂城。

昨晚一集最高分數，是獻唱《我是一隻小小鳥》的劉洋，獲得97分，與上輪獲得97分的陳芷盈平起平坐。聲線雄厚的劉洋，以時而細語、時而感情澎湃的狀態呈現情感推進，成功感動現場觀眾及評審，獲得全場掌聲及好評，張佳添說：「我又有4個字送畀你，大將之風，你係own咗呢隻歌，呢個係你嘅版本。呢首係好需要技巧嘅歌，但你畀我覺得你唔係炫耀你個技巧，而係一路畀緊驚喜我。」

肥媽也說：「佢嘅感情，係真係由地上嘅雀仔，飛到去變成一隻大嘅鷹。」黎瑞恩說：「我頭先唔覺得係一個比賽，我直頭覺得係一個表演，佢做到說唱感覺。」周國豐指歌曲與劉洋perfect match：「懂得收斂咗，有鋪排，你唔單止唱緊情歌，你仲唱埋你嘅人生。」

被視為比賽熱門之一的占士丁丁，選唱了英文歌《Hello》，原本以為他以母語獻唱手到拿來，卻被指水平反而不及他之前獻唱《李香蘭》，肥媽與小恩子搞笑地為了占士丁丁而引發爭拗，肥媽：「佢可以收斂啲，女人好易𧨾，輕輕地摸吓得喇，一下攬埋嚟好抗拒（意指占占唱得太用力）。」黎瑞恩則說：「但我鍾意佢好激動咁攬住我喎，咁點呀？」

另一位引發爭議的參賽者，是獻唱《活得比你好》的阮慧珊，肥媽與小恩子齊齊點讚，肥媽說：「你感動到我，我鍾意佢嘅眼光，佢將佢嘅感情，用佢嘅歌曲、用佢嘅眼、用佢嘅表情去話畀你聽，但又唔係要殺死你咁。」

黎瑞恩說：「我見到佢眼神好堅定，你之前同今次（相比）好有進步，希望你繼續努力。」周國豐卻不喜歡阮慧珊的演繹：「你個版本我係唔鍾意，我亦都覺得呢隻歌唔係好啱你唱。」

經過6輪單對單對戰，李金凱隊與占士丁丁隊打和，需各自淘汰一名隊員，最終李金凱隊淘汰了獻唱《兒女》的林立峰，占士丁丁隊淘汰了獻唱《稱職》的宗倩如。

（即時娛樂）