J.Arie個唱結束兩度灑淚 罕提另一半 喜見偶像阿Sa捧場 (18:11)

出道12年的獨立歌手雷深如（J.Arie）暫別歌手身分轉戰幕後，前晚（15日）假旺角麥花臣場館舉行《J.Atriarchy》演唱會，亦是她暫時最後一個演唱會，狀態大勇兼全場爆滿，為暫別舞台記下完美一頁！蔡卓妍、伍仲衡與太太、小肥、馬浚偉等現身捧場，古天樂、炎明熹等送花籃祝賀。

J.Arie在演唱會中化身「J女王」，由號角手引領進場，氣勢十足。她與嘉賓Lolly Talk的Sinnie（吳倩怡）合唱《一把火》，為演唱會揭序幕，及後林作與Heyo為《係咁㗎啦》一曲Rap，林作踩上舞台帶來驚喜；接着的《判官之印》，觀眾站起來又唱又跳，氣氛high爆。

第2部分以「金錢-依附」為主題，J.Arie唱出《甜心老爹》及《有錢嘅女人》時，多位男dancer在台上爆肌大跳熱舞，舞姿大膽。其後J女王曲風一轉，換上白婚紗，戴上王冠唱出《一人之下》，大熒幕出現教堂背景，再自彈自唱《至少做一件離譜的事》，又唱出《我錯》及《你死我活》等歌曲，唱出自己角度的愛情觀。

緊接J.Arie換上紅色喱士連身裙加長靴演出，與男Dancer大跳火辣熱舞，意識大膽。最尾環節，J.Arie唱出自己填詞的《遺下來的》，終忍不住落淚。她表示這首是剛寫的新歌。去年她共寫了10首歌，這亦是她新大碟中歌曲，她說：「《遺下來的》是一首好個人的歌，可能大家有經歴生死，去年生死跟我好接近，除了家人離開，去年中我瀕臨懸崖邊緣，歌名本叫《遺下來的書》。」

在Encore環節，Lolly Talk的Sinnie再出場，連同Teddy Fan（范梓謙）齊合唱《姊妹花》。J.Arie又邀請了10多位小朋友合唱《第一志願》，她指這首歌是自己初入行時的歌曲，她轉眼已入行12年了。她說：「呢12年好難行，新人第一年有新鮮感，但之後點維持自己的音樂路，繼續翻炒定試新嘢？行到12年唔簡單。」

J.Arie兩度Encore，花了半小時逐一感謝幫助過她的工作人員，與及契爺、父母，還有支持她足足12年的Fans，她更罕有提到另一半：「佢好宅心仁厚，心照啦，有咩之後再講。」其間見到阿Sa捧場，她表示開心偶像來看她的演唱會，笑言以前儲了很多Twins的Yes Card。

J.Arie談及去年離世的契爺時，她哽咽說：「我最記得契爺話叫我繼續勤力，希望𠵱家同佢太太一齊開心。去年年中我以為自己冇事，當時情緒崩潰，癱瘓咗3個月，做唔到嘢，每日瞓醒就不自覺流淚，爆出好多問題。現在已過渡了，我將心聲寫晒入歌，𠵱家冇事。」

她表示去年已將所有心聲寫了10首歌，她未來暫不會再出歌，因為要講的已講完。她又跟觀眾訴心聲：「呢個世界好多荒謬﹑好多殘酷，好多嘢好無奈，我好驚自己有一日會冇咗團火，希望你哋日後再見到我，我依然係有棱角嘅人，唔會被俗世磨到好圓滑，我唔會消失嘅，希望有幸可以再參與其他歌手嘅歌。如果我突然受衝擊，例如生咗個仔，又或者有嘢未鬧完，想繼續批判嘅話就會到時出歌，希望大家有緣再見。」最後，她在觀眾的燈海下，唱出《絕唱》結束演唱會。

（即時娛樂）