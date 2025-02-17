姜丹尼爾再在港開騷 跟粉絲分享內心世界 慨歎時間過得快 (18:27)

韓國限定男團Wanna One出身的姜丹尼爾（Kang Daniel）相隔2兩年，昨晚（16日）於西沙GO PARK舉行《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》香港站演唱會。

個唱傍晚6時開始，姜丹尼爾以黑色閃爆西裝造型登場，唱出《Losing Myslef》及《Outerspace》，粉絲尖叫不斷，氣氛熱烈。姜丹尼爾用廣東話「你好」跟粉絲打招呼，他稱終於來到香港，相隔了2年，他等了這一天很久。

姜丹尼爾演出2小時，換了4個造型。他指今次個唱跟以往最大分別，是有樂隊現場演奏，並將所有曲目重新編曲，他又分享內心世界，稱對音樂慾念很大，有許多東西想表現，每次演唱歌曲《Color》，都會想起出道初期，他慨歎時間過得很快：「有大家陪伴我成長，令一切更有意義，無論從何時開始喜歡我，我一樣感謝。」

姜丹尼爾一口氣跳唱多首作品後即稱很熱、很辛苦，他演唱《Electric Shock》時，加插戲劇效果，被2名舞蹈員抬上舞台，接受「心肺復蘇」後才醒來。個唱尾聲，姜丹尼爾首度獻唱日文歌《RE8EL》的韓語版本，掀起高潮。

完場前，姜丹尼爾感謝香港粉絲，他說：「今次舞台跟觀眾席很近，好像從未試過這麼近，氣氛特別好。」他向粉絲以射箭方式大派心心，又掀起上衣露出結實腹肌，惹來粉絲尖叫。

（即時娛樂）