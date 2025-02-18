《哪吒2》登全球動畫電影票房榜首 蔡思貝扮「哪吒」搶鏡 (21:58)

中國影史首部破百億票房電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），票房已逾收123.19億人民幣的《玩轉腦朋友2》，登上全球動畫電影票房榜首。

《哪吒2》今晚（18日）在銅鑼灣舉行首映禮，吸引半百傳媒採訪，迫爆商場，場面熱鬧，4間香港及澳門電影發行公司老闆東方影業主席黃百鳴、寰亞集團主席林建岳、銀都機構有限公司總經理丁凱及英皇集團主席楊受成、國家電影局常務副局長毛羽、紫荊文化集團董事長許正中、中聯辦秘書長王松苗、文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主禮嘉賓。

黃百鳴代表4間香港及澳門的電影發行公司致辭，表示：「非常榮幸代表東方影業、洲立影片、 銀都機構、和英皇娛樂，歡迎各位來參加首映。2019年，《哪吒》第一集，好似一顆璀璨的流星劃破影壇長空，影片在內地票房達到50億。今年春節檔，《哪吒2》上映20日，已達到120億的票房奇蹟，在全球票房上亦有可喜的成就。《哪吒》系列成功將中國傳統文化走向國際，讓全世界看到能夠取得驕人成績，我們深感與有榮焉。今天，為大家帶來一場無與倫比的動畫視覺盛宴，共同感受中國動畫電影的高光時刻。電影入面哪吒有句說話：『我命由我不由天』，這是聽天由命的相反，聽天由命是被動和消極，我命由我天是主動和積極，爭取成功，創造命運，扭轉乾坤，這種自信和氣魄，正正是年輕一代心態，所以電影受年輕人歡迎。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭表示：「《哪吒2》在剛剛的內地春節檔的成績非常彪炳，勢如破竹，轉眼間累積票房已破120億，同時創造多項紀錄，並已打進全球影史票房榜第八位，更好的是它成為全國動畫電影票房榜第一名！為國家電影發展寫下輝煌新一頁！」

蔡思貝、任達華、陳庭欣和七仙羽等今晚現身首映禮，蔡思貝紮了「哪吒頭」到場，十分搶眼，她說：「我刻意紮，更是自己動手，因小學返學我已紮這個雙髻，今日看《哪吒2》又可以重回兒時的自己，我還特登戴了金鈪和絲帶，打扮到好似哪吒一樣。」她表示第一集《哪吒》已很喜歡，所以很期待看《哪吒2》，由於不知香港何時上映，所以打算回內地欣賞。她又大讚電影很厲害，說：「電影中的大道理，由3歲到任何年紀都適合睇，因有感動位、親情位、又打鬥場面，又有搞笑位，集合所有元素，好犀利。」

任達華表示「哪吒」是他的兒時回憶，「哪吒」在戲中無論做什麼，都是為大家，難得電影衝出世界，看完後會覺得很接近大家的生活。華哥因有工作在身，未能先賭為快看《哪吒2》，但會在電影上映時與家人欣賞。

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（即時娛樂）