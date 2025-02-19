江𤒹生自詡演戲不帶偶包 與童童韋羅莎合作快速混熟 (22:26)

MIRROR成員江𤒹生（AK）、韋羅莎（Rosa）及「小薯茄」的蔡曉童（童童），將於5月合演舞台劇《SUCK樂園》，各自在舞台上快速變裝、一人分飾多角。首次演舞台劇的AK事前會上戲劇班，並在導演安排下上堂學運氣、用聲講對白。他透露會在劇中有場歌舞戲，幸好有MIRROR演唱會經驗，相信會是全劇最容易應付的部分。

談到與Rosa、童童合作，AK說不陌生︰「以前跟童童在小薯茄拍短片，玩過遊戲；我雖然與Rosa未合作過，但看過她的演出，加上大家都健談，很快便混熟了。」童童在劇中與AK飾演情侶，她笑言本來不緊張，但因外界關注2人可有親密戲，令到她很驚。童童說︰「我會盡量避免，粉絲們可放心，我是一個好人，將AK交給我，我會很禮貌，惜住及照顧他。AK喜歡與不喜歡什麼，大家隨便跟我說，我們會互相配合。其實我們的關係錯綜複雜，中間還多了個Rosa出現。」

AK形容兩人的情侶關係屬IIB級，能通過電檢。他自言沒偶包，只要劇情需要，跟同性、異性演情侶也可以。他說︰「我也大個仔，能在戲劇中做很多超現實的事，大家毋須太認真﹗」Rosa不劇透與AK可有親熱戲，亦不擔心對方粉絲呷醋。她說︰「做演員不能顧慮太多，事前會商討劇情是否需要。」身為兩屆劇后的她，不認為會演得比別人輕鬆。她表示︰「我只是經驗較別人多一點，面對新挑戰都要努力求突破，保持學習心態，不能故步自封。」

同劇的白只、王菀之、楊偉倫（阿卵）均是搞笑能手， 3人均曾表示會主動出擊。AK被問到能否忍笑時說︰「我會隨遇而安，排練時多留意他們的一舉一動，有能力就反攻。首先要看我是否承受到『攻擊』，再消化到，再想辦法還一個攻擊給他們。我可有喜劇細胞？我之前拍過幾輯MIRROR綜藝節目，互相攻擊、傷害就是我們的笑點。我本身不算太搞笑，需要朋友在身邊推波助瀾才有幽默感。」童童自言有經驗，能在演出時忍笑；Rosa就坦言笑點低，屆時負責笑。她說︰「我曾在台上『焗蟹』，講不到說話，被觀眾發現，對手當然是白只啦﹗我亦都有試過搞鬼，有次演出時，觀眾只見到我的左邊臉，我就在右邊臉用眉筆寫個『Hi』字，白只望住我講對白，瞪大雙眼忍笑。我又試過在道具上留低一些記號，令白只拿起道具感到驚訝，但他功力深厚，又忍得住，反而是我忍不住笑。」

江𤒹生

Make Up: Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair: Lorraine Lam @HairCulture

Wardrobe: Soundman / Maison Kitsuné / Berwick / Maple

韋羅莎

Make Up: Lu

Hair: RayMork @AdmiX Hair Styling

Jacket: @ithk @amiparis

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蔡曉童

Makeup & Hair: @hulda_mua

Stylist: @exactly.the.sam

Wardrobe: @michaelkors #michaelkorshk @dnahk @united_tokyo_hongkong_

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（即時娛樂）