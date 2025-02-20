丁彥均發聲明稱冇介入別人婚姻 受精神折磨 暫退出幕前 (16:24)

YouTuber「混血肥仔」曾達恩被爆背妻偷食，，跟旗下BBO（Black Box Office）網台的藝人丁彥均（丁丁）約會，網傳照片見2人對座，混血肥仔戴帽兼口罩，遮了大半臉，有人聲稱在屯門黃金海岸目睹他們拖手，事件惹熱話，混血肥仔太太「芊蕙子」也曾是網台藝人，2人2021年移居英國，近年混血肥仔返港工作，太太在英國照顧女兒。有留言為芊蕙子感不值「明明老婆咁正都要偷食？」。

身在英國的芊蕙子就丈夫傳緋聞反應好激烈，她曾社交平台發文：「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞人哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安坐英國家中，繼續湊女嘛（好重要㗎），自由嘅大門隨時打開。最緊要係，唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比心，我都有兩位小朋友，名節好重要！」

事件持續發酵，連日來丁丁保持沉默，直至昨晚（19日）她就事件回應，丁丁在社交平台限時動態貼出澄清聲明，強調自己從未介入別人婚姻，又指該食飯照是討論相關未來工作，她還表示暫時退出幕前工作。

丁彥均聲明全文：

1.從來沒有介入別人婚姻關係。

2.我在確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。

3.有關偷拍的那張食飯照片，當日只是拍攝後，討論相關未來工作。

因眾眾流言蜚語，最近飽受精神折磨和情緒問題，更影響到我的家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作。

丁彥均

（即時娛樂）