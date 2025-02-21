李珊珊重投社會不再退縮 感激朋友扶持陪伴 (00:01)

李珊珊1996年參選香港小姐奪得冠軍後加入無綫，展開演藝生涯。她於2011年突然消聲匿跡，之後關於她的傳聞不斷，包括健康出現問題。2019年她公開患上驚恐症，身心飽受折磨。經過積極治療，病情漸趨穩定。去年她決定重投社會，與朋友合資開設網台「三坐山」製作節目，目前有多個不同主題節目，有她分享關於情緒病、劉明軒主持《媽咪爹哋.過嚟》讓父母了解小朋友、余迪偉與詹朗林的《鬼同你we won won》、介紹素食等，涉及範圍愈來愈闊。珊珊接受《明報》專訪表示營運資金不用一下子投放太多，集合眾人之力逐步增加，她為慳錢會落手落腳去做。

珊珊離開幕前多年，過去幾年曾多次想嘗試再融入社會，但總有阻力令她退縮，今次她知道一定要有無比決心及魄力先做到這件事。她說：「有阻力咪有阻力囉，你阻不到我，都會照行，我做好心理準備。」再做幕前，她有跟這個行業久別重逢的感覺，在困難重重下做到，知道來之不易會份外珍惜，相信任何問題都有解決方法，覺得是上天開了一條路給她，更加要捉實不放。

談到2011年突然離開娛樂圈，跟外界隔絕，珊珊表示自己18歲入行，在娛樂圈10多年，有段日子在這個花花世界相當熱鬧，自覺有無限精力，成班朋友又好玩得，她常被狗仔隊影到夜蒲，標籤她蒲得勁。直至有日她覺得不能再這樣，問自己：「係咪成世都咁玩落去？」她是由一個極端到另一個極端的人，突然想重整生活，果斷一刀切，強制性與圈中人斷絕交往。她收埋自己，享受看喜歡的電影、書，寫專欄的生活。

至於是否在娛樂圈的壓力令她引發驚恐症，珊珊不會作猜測：「我只可以分享個人經歷，如何面對這個病，專業方面交給醫生。我覺得上天畀我得到這個經歷，雖然不是開心事，但我有少少社會責任，以自身經歷跟同路人分享，讓他們不會感到無助及孤單，是我行返出來的主要原因。有時親人不小心一句說話，會讓患者有二次傷害。希望呼籲患者身邊的照顧人，要明白患者要慢慢適應環境，不要一下子夾硬推他們出街，要溝通聆聽建立信任。我現在是盡做，希望有緣人會見到我的分享，幫到少少都是好事。」

珊珊患驚恐症初期不知病因，那時出現嘔、暈、呼吸不到、標冷汗的症狀，試過休克，如果肚瀉可能一發不可收拾要去醫院，感覺成個人散晒。她看過很多專科，包括腸胃科、心臟科等，直至看精神科得到答案時如釋重負，知道有得醫，及慶幸遇到好醫生，好細心、會聆聽，觀察她的情況。她亦感激治療過程中有朋友支持、陪伴、扶持，她才能行到今日。「我可以講我到這刻的人生沒有什麼擁有，最大財富是朋友。我有一份感恩名單，等待一個好的機會及場合，可以一次過多謝他們。」她決定行返出來見人，就算驚都要學習跟它共存，這一年慢慢適應，不會再退縮。

欲知專訪詳情，請留意明天（21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）