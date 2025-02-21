芊蕙子稱未簽任何離婚法律文件 爆混血肥仔曾認婚內出軌 (20:48)

芊蕙子發聲明稱混血肥仔曾向她承認自己婚內出軌，而她亦未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件。（芊蕙子Ig圖片）

芊蕙子爆混血肥仔曾在去年10月向她承認自己婚內出軌。（網上圖片 / 明報製圖）

YouTuber「混血肥仔」曾達恩被爆背叛身在英國的太太芊蕙子，疑跟旗下BBO（Black Box Office）網台藝人丁彥均（丁丁）約會。事件連日來持續發酵，芊蕙子對丈夫傳緋聞反應激烈，混血肥仔表示去年2月已跟芊蕙子達成共識分居，並簽下分居協議書，而丁丁則承認曾在混血肥仔簽了分居協議書後互相了解，但最後沒有發展，並強調從未介入別人婚姻。

混血肥仔在聲明中表示他簽下分居協議書後曾嘗試了解其他對象，最後沒有發展成任何親密關係，而分居協議書清楚列明資產分佈、財務安排、贍養費安排，目標是希望兩名小朋友可以在比較理想的環境下生活，亦同意雙方簽署後，大家都開始進入人生下一階段。不過，芊蕙子今天（21日）在社交平台發文反擊混血肥仔，稱混血肥仔曾對她承認自己婚內出軌，而她亦未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。

芊蕙子回應全文如下︰

各位你好，本人在此回應以下幾點：

截至目前，本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy）或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。

1. **關於「分居協議書」**

敬請當事人提供一份具法律效力的「分居協議書」，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。

2. **關於生活安排**

我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期內無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。

3. **關於居所安排**

雙方於今年1月初已分別委任律師（solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍未收到你的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。

再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔（Tommy）履行早前承諾，我將不作追究。

感謝大家的理解與支持。

（即時娛樂）