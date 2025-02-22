盧瀚霆公開《MY LIFE》新舞排練花絮︰要200%專注完成 (13:34)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一向以跳唱為主打，他近日在社交平台公開為歌曲《MY LIFE》排練新舞步的片段，坦言每次演出都會把排練的成果減半，因此練習時一定要200%認真。

Anson Lo說︰「入行以來堅持每一次排舞都要200%認真和專注去完成。很多時候，在真正表演的舞台上會將排練的成果減半，原因可以有很多：on show衣服太鬆太緊太重、鞋子的不舒適、鞋踭很高、ear mon故障帶來的分心、咪pack電池掉落、headset咪移位、當日踩台臨時改了舞步、站在升降台上的搖蕩或畏高、緊張而無力等等。所以一定要在排練時把舞步溫習到200%的熟練，在台上即使面對上述的因素，也能靠muscle memories盡量做到『揮灑自如』的目標。200%減半也還剩100%......hopefully。」

他又透露歌曲《MY LIFE》開始時有新舞步的原因︰「此片段是排舞師Pang2和我一起跳，辛苦Dee Sir和Pang2重新編排《MY LIFE》Opening dance break，是我堅持要這樣做的，因為大家由MIRROR 2024演唱會開始都看了很多次《MY LIFE》表演，所以我想令它不以一貫作風：寧靜為開首，希望為大家帶來一丁點新鮮感。想看其他排舞片段嗎？」

（即時娛樂）