友乜唔講得｜薛家燕飲水思源留無綫 親揭決不再婚原因 (14:17)

家燕姐揭出「七公主」的名字由來是因為跟風。（無綫提供圖片）

由阮兆祥（祥仔）、梅小惠、江欣燕（欣欣）主持的《友乜唔講得》，今晚（23日）播出一集的嘉賓是薛家燕！

本集主題是處境劇，家燕姐出場前，小惠、欣欣及祥仔大談當年拍處境劇難忘事，欣欣大膽地無綫高層曾勵珍上身，摙住把聲兼霸氣地還原當年珍姐，對其演出《同事三分親》的評價：「入到珍姐房佢問我：『你有冇睇Forum呀？』我問：『咩嚟架？』（珍姐：）『電腦呀，嗰啲人好憎你喎』（欣欣：）『咁點呀？』（珍姐：）『但因為你呢個反派做得好，以後會加重你啲戲。』」足證珍姐關心藝人的同時，亦樂於主動給予發揮機會。

祥仔亦指當年《皆大歡喜》，雖然是因為他向珍姐提議，才有之後的時裝版，但當時全靠珍姐一早想好貫穿古裝及時裝版本絕世好橋，才能時裝版比古裝版拍得更多集數！小惠續指當年《皆大歡喜》受歡迎程度，是每星期都會有觀眾競猜主角們下星期造型是什麼顏色，小惠說：「嗰時啲衫嘅顏色，係永遠都唔會撞㗎。」

本集嘉賓家燕姐，正是《皆大歡喜》的靈魂人物，家燕姐坦言當年復出拍劇前，因為婚姻出現問題，曾四出搲撈，涉獵行業包括地產、保險及婦女資訊節目主持，可惜沒有一次成功，皆因大家都不相信家燕姐要找工作，家燕姐說：「我試過想做地產，一入到去啲人以為我嚟買樓，成堆人湧嚟介紹樓畀我。又試過想做保險，啲人唔信呀，但你請佢出嚟要飲茶食飯㗎嘛，變咗愈使愈多錢，但都簽唔到一張單。」

當年復出拍《真情》並飾演「好姨」，家燕姐指是獲珍姐邀請加入劇組，並直指好姨是其人生轉捩點：「佢出場時係奸角嚟，但估唔到啲人鍾意。我拍咗2個星期，個call機就未停過，剪綵、登台、拍電影（係咁嚟），《食神》都係嗰時搵我，啲廣告多到不得了。」家燕姐還搞笑還原當年call機震個不停的「盛况」，畫面爆笑。家燕姐又大爆當初簽好姨只簽了30集，友台曾向家燕姐招手拍處境劇，並開出當時家燕姐覺得是相當高的價錢：「人工爭好遠，比無綫多好多。（有沒有3倍？）佢係50集畀一大嚿錢我。」

家燕姐續指珍姐收到風後，在家燕姐入廠前，約了她入房傾偈，一傾便傾了3小時，令家燕姐決心留在無綫，事件亦突顯家燕姐飲水思源，家燕姐說：「冇好姨呢個角色，我又點會有今日，所以『好啦咁我簽』。我後來落到廠，啲對白冚唪唥唔記得晒。」

除了《真情》及《皆大歡喜》，童星出身的家燕姐，當年與馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、王愛明及馮寶寶結成「七公主」，家燕姐分享7人共通之處，還揭出「七公主」的名字由來是因為跟風：「1964年嗰時好興結拜，當年有『八牡丹』、有『九大姐』，就係冇『七xx喎』，所以就叫『七公主』。」又笑指自己在「七公主」中的綽號是「鬼揸五」。

3位主持問家燕姐會否再婚，家燕姐斬釘截鐵答完「唔會」後，她解釋原因期間，竟突然爆出一句「我費事人哋畀人情！」令小惠忍不住感嘆：「我真係畀家燕姐笑死。」

（即時娛樂）