李龍基向薛家燕學跳《APT.》 遺憾未演過和尚 (16:17)

李龍基（基哥）昨天（22日）現身新城廣播，接受薛家燕、范振鋒、思敏《開心大派對》節目訪問，宣傳2月25日於文化中心舉行的《李龍基笑看人生演唱會2025》，透露到時演唱經典金曲外，亦會唱大家從未聽過的，但就表示不是唱時下歌手的歌曲，覺得好難記，更大讚家燕姐好勁，懂唱懂跳《APT.》，並請家燕姐教他跳《APT.》。

基哥預告演唱會將以大家完全估不到的造型亮相：「會好特別，一定不是皇帝造型，分分鐘可能係和尚，唉﹗講起都好遺憾，咩角色都演過，唯獨未演過和尚，好想試下剃光頭感覺。」他表示因為揀了太多歌，被逼要Cut歌：「Cut歌會好心痛，唯有Cut講故事，反正自己唔擅長，留日後再到榕樹頭講。」

阿范問基哥有沒有留意現今的樂壇，基哥表示：「有呀，我鍾意樂隊Mr.及RubberBand，以前玩Band，但不唱歌，當時隊友不知道我識唱歌。」家燕姐爆基哥玩小提琴好叻，提起玩小提琴，基哥講起幼時家貧：「好細個時，已經好鍾意玩小提琴，求阿爸很久，才可以買到45元小提琴，因為家境困難，沒錢向老師學，我是自學的。」

基哥稱童年時屋企好窮：「父親一對手養15個人，父親只讀到小學二年級，父親有2個媽媽，2個老婆，大哥及二哥見家境窮而輟學，2個阿哥都讀好少書。」阿范驚訝問基哥的英文為何這麼叻？基哥娓娓道來：「因為當年在『嘉頓』做工程師，公司有好多外國人同事，最初跟外國同事溝通完全口啞，不懂聽又不懂說。我覺得不是辦法，就去讀夜校，又買有中英對照讀者文摘看，又不停看英文書。」

（即時娛樂）