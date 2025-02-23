陳蕊蕊開茶飲店 下月招募女團 無意做經理人 着重工作態度 (16:50)

陳蕊蕊與日本AV女優濱崎真緒（DJ Mao），昨日（22日）傍晚現身灣仔海濱公園，參與音樂節。陳蕊蕊近年向商界發展，開娛樂公司又開居酒屋，更無懼經濟環境差，逆市投資開茶飲店，生意版圖愈做愈大。

陳蕊蕊說：「我喜歡飲珍珠奶茶，但有些手搖飲品予人不健康又易肥感覺，於是興起開生酮茶飲店念頭。幸好茶飲店投資成本不高，風險比居酒屋低，開業幾個月生意不錯，開始收支平衡。可惜市道仍然不是太好，做生意都要好小心，要計劃清楚才考慮開分店。」

她旗下公司將於3月9日舉辦招募活動，對象是30歲以下，對演藝有興趣的女生，從中揀有潛質的組成新女團。陳蕊蕊不擔心現今組女團競爭大，亦無意擔任經理人，但會幫手負責形象設計和教跳舞。她說：「外貌、打扮、歌藝、舞技通通都可以執，但新人最重要是有良好工作態度。以前簽過一些女仔，接了工作臨近開拍前，突然反口不肯做，我認為工作態度最緊要。」

濱崎真緒近年主攻做DJ落力打碟，全年約1半時間留港工作，說得流利國語，最希望學好廣東話。她表示來港很難抗拒美食誘惑，最愛打邊爐及喝啤酒，自詡酒量不差，可惜吃太多而增磅。濱崎真緒目前單身，沒有拍拖亦沒有追求者，但她否認眼角高。她渴望拍戲，盼有機會跟陳冠希、陳小春、成龍、梁朝偉合作，又自爆愛看周星馳的電影學廣東話。

（即時娛樂）