周吉佩澳門開騷多謝自己 邀「中一生」合體：成為寶貴回憶 (13:47)

吉吉表示事前也擔心很多事，包括自己狀態以及大家反應，但當演唱會一開始，看到觀眾熱情和投入，所有顧慮一掃而空。（大會提供）

周吉佩（吉吉）的《延續‧第三人生演唱會》澳門站，日前圓滿完成，全場爆滿，吉吉多次到台下，在觀眾旁邊唱歌，跟大家零距離接觸及互動，大會更於完騷後安排專屬巴士，接載觀眾往口岸回港，安排貼心。

今次演唱會找來了劉芷君做暖場喜賓，她先唱出《我恨我痴心》加英文原曲《I hate myself for loving you》的混合版。

接着吉吉背上結他，在4位女舞蹈員陪伴下，以五月天的《派對動物》為演唱會揭開序幕，全場觀眾即時High爆企起身舞動，緊接唱出《Can't Take My Eyes Off You》和《生活道》後，吉吉說：「多謝大家，歡迎大家嚟到我嘅《延續•第三人生演唱會》澳門站，好開心，我哋搭程紙飛機由香港飛到嚟澳門，我成日都話我係流住樂隊血液，所以頭先好開心可以同我嘅伴奏樂隊，玩一啲好搖滾嘅音樂，希望大家enjoy，大家覺得正唔正呀？」

全場觀眾齊聲答「正」，吉吉再說：「我講過要大家由第一隻歌開始便企起身跳舞，大家真係做到，要畀個讚大家，大家畀啲掌聲自己先，記住當我嘅演唱會好似party去玩，澳門站同香港站好唔同，會有好多同觀眾互動環節，可能係我落嚟啦，又可能係觀眾上嚟。喺度我想送呢首歌畀大家，就係喺我《中年好聲音》比賽嗰陣，好任性去玩嘅樂隊嘅歌曲，以下呢首歌就係奠定咗我喺《中年好聲音》一個好重要嘅時刻。」吉吉唱出《情人》加《留住我吧》的medley ，然後結他手和bass手走到他兩旁，和他演奏《光輝歲月》。

在吉吉回後台換第2套服裝時，台上大屏幕播出他早年在商場演出和傳媒訪問片段，之後他便在觀眾席現身，邊行邊唱《愛如潮水》， 吉吉唱畢此曲後說：「點解會播頭先啲片段？因為喺構思今次澳門站嘅rundown嗰陣，我諗咗好耐都係唱歌、結他，最多加埋跳舞，咁不如講其他嘢啦，頭先嗰段片基本上講咗我嘅第一人生，即係我入行前嘅經歷，到我夾band，busking同埋比賽，到簽約做歌手出碟，嗰陣我最犀利嘅係連係銀行撳100元出嚟都㩒唔到。

其實我想話畀大家知，做歌手真係唔容易，而我一直以嚟都好想多謝一個人，我要多謝嘅人就係周吉佩，我點解要多謝自己？我想講在座每一位，都一定要好好咁答謝自己，當呢個世界全部人放棄你都好，得一個人係唔會放棄你，就係你自己。除咗頭先嗰啲黑歷史片，我講過要公開我其他一啲鮮為人知嘅事，我準備咗好多黑材料同大家分享，大家留意大屏幕。」

大屏幕開始展示吉吉在生活和工作上的絕密照片，有他小時候的獨照、和家人或朋友的合照，最後便是和太太及一對仔女的溫馨合照，吉吉說：「太太和仔女絕對是我生命中最重要的人，他們給了我很多推動力，他們的支持令到我今日可以在台上唱歌真的很Amazing，原來我都得，我希望大家都可以勇敢為自己追夢，好好享受大家嘅人生，亦都係我演唱會主題《第三人生》入面好重要信息。」

吉吉接著唱出了收錄在他的專輯《第三人生》內的《你是我唯一的》和《聲音的餘溫》。在換過粉色西裝後，吉吉兌現承諾和觀眾互動，在獻唱《Falling for you》時，便走到台下和觀眾一路唱歌﹑一路畀心心合照，之後他抽選3位現場觀眾到台上，讓他們發問問題，終極大獎是可以得到吉吉的「公主抱」。在唱《喜歡你》時，吉吉到台下找觀眾和他合唱，也同時把合唱畫面即時在大屏幕上播放。

接着李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、支嚳儀、林鉫徫、魏嘉信、丁文俊、涂家堯和何博文等接近30位「中一生」合唱，他們合唱《無言感激》和《不再猶豫》Medley ，全場觀眾紛紛拿出手機拍下歷史一刻，最後他們更在鼓手打鼓伴奏下，以Rap形式逐一介紹自己，吉吉多謝他們親臨現場支持，又表示這是一次難得聚會。

在Encore部分，吉吉先後跳唱《跳舞街》、《頭髮亂了》和《愛情陷阱》，現場觀眾再次站起來和他一起跳，最後吉吉唱出《第三人生》，和觀眾一起掟出紙飛機後，為澳門站劃上圓滿句號。

吉吉在慶功宴時表示：「台前幕後很用心做這個演唱會，很Enjoy，特別是中一生合唱部份，要再次感謝他們每一位的參與，這部分將會成為大家心中的寶貴回憶，雖然事前也擔心很多事，包括自己狀態以及大家反應，但當演唱會一開始，看到觀眾熱情和投入，令我所有顧慮一掃而空。

當然太太和子女在現場對我的支持也很重要，他們對我說無論我在哪裏表演，他們也一定會在現場支持我。接著我有新歌推出，不過今年我會於7月，推出我寫的第一本書，希望屆時大家會支持我這個新晉作家。」

（即時娛樂）