演員公會獎｜《破案三人行》奪整體演出獎 獨撐大局莎蓮娜O嘴 (15:38)

真田廣之（中）及澤井杏奈（右）憑《幕府將軍》橫掃各大頒獎禮，SAG也不例外，兩人在戲劇組分封帝后，兼奪最佳整體演出獎，有份演出的穗志萌香（左）亦分享喜悅。（法新社）

謝茜嘉甘寧（左圖）以《馴鹿寶貝》在迷你劇或電視電影封后，《企鵝人》哥連費路（右圖）則稱帝。（法新社）

莎蓮娜高美斯影視兩忙，她有份主演的《破案三人行》贏得電視喜劇整體演出獎，但兩名拍檔未有到場，獨撐大局的她對於得獎訝異得O嘴。（法新社/影片截圖）

第31屆演員公會頒獎禮（SAG）香港時間今早舉行，並透過影視串流平台Netflix直播；電視獎項方面，戲劇組一如之前金球及艾美獎，《幕府將軍》包辦整體演出獎，該劇主角真田廣之及澤井杏奈分別稱帝封后。喜劇方面，《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）大熱贏得最佳女主角，但因趕拍第4季，並未到場領獎。喜劇最教人意外的是《破案三人行》馬田沙特（Martin Short）爆冷擊敗《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、《誠實治療法》夏里遜福（Harrison Ford）等勁敵，捧走SAG視帝，不知道他是否認為自己得獎無望，所以跟拍檔史提夫馬田（Steve Martin）均未有現身，令主角之一莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）獨撐大局，後者又要兼顧有份提名的電影《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez），可說十分繁忙。當宣布《破》劇贏得最佳整體演出獎，莎蓮娜非常驚訝，即場「O嘴」，到上台領獎依然一臉不能置信，表示「我們從未贏過啊」。確實該劇自2021年首播至今已4季上架，多次獲提名，幾乎全部飲恨。

另外，迷你劇或電視電影方面，《企鵝人》哥連費路（Colin Farrell）與《馴鹿寶貝》謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）分封帝后。

（即時娛樂）