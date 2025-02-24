《弊傢伙》「強妹仔」組合 強尼難忘被摑80巴 岑樂怡呻最難忍笑 (22:00)

ViuTV原創劇《弊傢伙！我要去祓魔》由戚家基編劇和執導，由強尼（許博文）、岑樂怡（阿妹）、王頌茵（Kathy仔）、朱栢謙、莊韻澄、韋羅莎和柯煒林等合演。

3位主角強尼、阿妹和Kathy仔連結成「強妹仔」組合，將劇情滲入日本動漫元素，他們用「中二病 二次元 超現實 非靈異 勁搞笑 超感動」形容劇集，不擔心引起觀眾不安：「故事發生在虛擬世界，只有少許驚嚇情節，但不是好恐怖或血腥，主力以搞笑和溫情為主，保證觀眾煲劇時又喊又笑！」

劇中角色背景設定、人物名稱、性格以及造型，充滿日本動漫特色；飾演「毛無邪」的強尼，分享自己與導演及造型設計，共同研究新一代風水師的形象：「試了幾次，最喜歡這個造型，可以叫我『玄學界鄭伊健』，都幾靚仔，今次戴半個假髮，刻意加一撮白毛，想表達毛無邪失去靈力。我對上看的一套漫畫書已是《龍珠》，靠回憶以前書中定格表情來演戲，拍完劇又令我重拾看漫畫興趣。」

岑樂怡飾演精通玄學術數，卻性格孤僻兼患有社恐的「端木零」，為加強個人特色亦襯了「公主切」髮型，她覺得戲內要扮演不苟言笑兼且遲鈍7秒的人，與戲外的她有很大反差，需要壓制平日做主持敏捷反應，不過難度最大要忍笑，她埋怨對手經常故意引她笑。

王頌茵飾演有陰陽眼，能見到靈體的「路嘉敏」，是愛說話、性格開朗樂天容易hyper的女生。本身是動漫迷的她，開工前溫書當參考，再配合衣著打扮和稍為誇張表情動作，輕鬆駕馭角色。

劇集於前年6月開鏡，演員們擔心如果撞正農曆7月盂蘭節前後日子拍攝，可能有意想不到的事發生。台前幕後合力在鬼節前完成，並發生「零」異事件。主持節目《總有一瓣喺左近》多年的岑樂怡說：「在節目聽得多已習慣和適應，我承認有靈體存在，但覺得它們心地不壞，有時人類比鬼更恐怖，劇中出現的粉紅色毛毛球，可以幫助吸收負能量，開工我都會帶在身邊。」

自稱不屬「敏感體質」人士的強尼坦言怕鬼，多年來任何類型綜藝節目他都夠膽接，惟獨有幾次都拒絕參與靈探節目。拍劇為求心安，他戴上太太所贈，類似水晶的護身符陪開工擋邪，未知是否巧合，拍攝中途傷痕纍纍，最終也逢凶化吉沒大礙。他說：「膊頭的傷本來是舊患，拍戲時再整傷；又試過被某演員的無情力撞到塊面，撞到歪了甩牙骹，當時痛到放飯時吃豬扒飯都吃不下，等了8至10日後才慢慢自癒。」

黑仔的強尼又透露有一場被掌摑戲分亦非常難忘，因為拍每take都被對手一次過打8巴掌，結果拍了10 take，捱足近80巴。他續說：「對手已經盡量借力，但為求拍攝認真，都要真打。我記得被摑完之後，耳仔有轟轟聲和暈暈地感覺，那是我人生的第1次！」強尼表示無意再接拍此類劇種，認為演捉鬼大師角色一次就足夠。

（即時娛樂）