小薯茄吳冰胞妹傳出軌人夫當場斷正 新婚妻曬證據嗌崩潰 (12:46)

小薯茄成員吳冰胞妹吳泳今天（25日）被爆出軌新婚人夫，疑為網紅健身教練的老婆「FaFa Tse」在Ig限時動態連環發文，並標記吳冰的Ig帳號向她爆料，稱「同小薯茄阿冰個妹搞野（嘢），今次第3次，俾我捉姦衫都無著」。

「FaFa Tse」老公William是網紅健身教練，2人去年11月結婚，「FaFa Tse」原先在Ig分享和朋友聚會，及後變成疑似「捉姦」，她在Ig限時動態發文，爆出疑似老公及吳泳的情慾短信截圖。

「FaFa Tse」的Ig限時動態寫道：「背妻偷食 斷正 渣男老公 小三吳泳」﹑「其實我真係唔再適合佢，因為我唔再有新鮮感俾到佢」﹑「我只希望唔好有下個學生Flirting PT同偷食。#有老婆情況下 #壞咗嘅人 #再也不見 親眼見到我真係崩潰，全身震晒就快要暈」等。「FaFa Tse」上載影片，見辦公室內全是衣服，她準備上樓梯，有名男子現身，疑是「FaFa Tse」老公，在片中亦見到右上角有一女子表現閃縮，未知是否吳泳。

事件曝光後，男方的Ig帳號已轉為私人。而「FaFa Tse」今早再在Ig限時動態整合事件，她寫道：「我11點同朋友house warming完，打算返去我哋嘅健身室踩機，去到門口禁（撳）鐘（我平常懶用鎖匙），等咗好耐無人開，聽到佢由閣樓跑落嚟，開門一刻啱啱著緊衫。

本身佢話Fu哥肥man上緊堂，我問人呢？嗰刻我未feel到，直到佢唞大氣唔出聲，樓梯有條無著嘅女裝褲，我問上面係咪有人？佢話：泳泳同肥man唔好上去啦。我問：點解？佢話：佢哋high咗大X。我話：點會啊！佢哋二個一定唔會（其實你點解要連累人？）佢話：唔好上去。唔好做任何嘢，我哋未做 未開始。」

「FaFa Tse」續寫道：「我而家打字都仲手震，全個身都震，你目睹心愛嘅人同另一個女人裸體瞓喺到，仲要講句：未開始，個感覺難受過食屎。期間我問William：發生咗幾多次。第幾次呃我？佢話：未開始。我話：到呢刻仲講大話？佢話：3次 #期間小三喺我哋側邊裸體繼續瞓」

「FaFa Tse」收到好多DM慰問，她感謝表示：「感謝你哋，幫我鬧賤男幫我爭返啖氣。我真係好無助好崩潰，當中好多內情我唔敢公開。」

（即時娛樂）