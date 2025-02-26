搵食搵過界｜李昭南赴冰島探家姐 笑Jaime心情變幻莫測 (17:58)

ViuTV節目《搵食搵過界》由陳子豐和李昭南（Mishy）主持，2人出發到歐洲、中東和日本，見證香港人在不同國度﹑從事不一樣的工作，了解他們選擇去外國「搵食」原因，見識他們克服環境、氣候和文化的決心。

今晚（26日）播出一集，Mishy遠赴冰島探望在當地工作的胞姊Jamie。原來早在幾年前Mishy本來打算出席家姐在冰島的畢業禮，但當時因為拍劇未能成行，覺得很可惜。今次因為節目可以去探望她之餘，還會拍攝她的工作情况，所以親力親為跟家姐溝通拍攝行程。不過Mishy卻大爆姐姐的心情，如冰島天氣一樣變幻莫測，笑稱：「今日非常之好天氣，風和日麗，我哋好open，咩都做得。跟住第二日可能工作壓力，令到佢好緊張，佢就突然間話唔得，呢樣唔得，嗰樣唔得。」直到出發一刻也不知是否能順利拍攝既定的行程。

Mishy胞姊Jamie在位於冰島西部的侯爾馬維克小鎮，開設了冰島第一個海藻農場，養殖有豐富用途的天然海藻，經常要搭船出海監察和照顧海藻生長情况。Mishy一到埗便穿上Jamie借出的10層衣服和吃準備的暈浪丸，跟隨出海工作。

當Mishy看著Jamie平時工作所乘搭的小船，也不禁說：「望落係幾土炮㗎！好似好薄好易反咁，好彩我同家姐細個都係泳隊。」視察海藻期間，Jamie發現其中兩條種滿海藻的繩纏在一起，在把它們解開過程中，看著跌滿船上的海藻全部報廢，Mishy亦替她感到心痛。

（即時娛樂）