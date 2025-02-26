大力情人｜阿聰暖男魅力爆發 Jessie變虎媽怒罵Ryan (20:43)

ViuTV真人騷《大力情人》由ROVER成員亨仔（陳鎮亨）、溫湯馬仕、呂珮琳（Elsie）擔任主持，4對運動健將夫婦及情侶─劉溫馨（溫馨）及龐景峰（Andrew）、方泳琳（Jessie）及陳張敏（Ryan）、李綺雯（Marine）及梁愷傑（Ocean）、陸雪恩（Lucius）與吳景聰（阿聰）參與一連串體能競賽，挑戰極限。

今晚（26日）播出一集，三日兩夜的初心訓練營來到尾聲，首先登場的是講求手腳協調的來回接力賽，比賽不僅考驗速度與靈活度，更將4組參賽情侶的相處模式與性格展露無遺。

阿聰手腳協調較其他人靈活，一馬當先拋離對手，與他形成強烈對比的，則是身形健碩的Ocean，雖然擁有強大肌肉力量，但靈活度略遜，他笨拙的移動姿勢被Elsie笑指「Ocean太可愛」。比賽期間，Jessie完全進入虎媽模式，對於Ryan表現極不滿，毫不留情大聲怒罵Ryan「低能」，Ryan則回敬：「唔好嘈住先啦」，火藥味十足。

另一方面，Elsie留意到阿聰暖男一面。比起爭勝負，阿聰專注鼓勵另一半，不斷耐心引導另一半摸索正確遊戲方式，即使比賽節奏稍慢，他依然毫不焦躁，Elsie預感阿聰將來會成為好爸爸。

來到最後環節，參賽者迎來真正力量對決—肉搏爭霸戰！這場比賽要求情侶近身纏鬥，將對方推出比賽範圍，純粹以力量與技巧決勝負。首輪比賽由Team聰（阿聰和 Lucius）對決Team溫馨（溫馨和Andrew），兩組在速度與敏捷度方面不相上下，阿聰憑靈活身手，不斷尋找突破點，而溫馨則堅持不讓對手輕易得逞，雙方僵持不下。

第二輪比賽則是由Team Jessie（Jessie和Ryan）對決Team Ocean（Marine和Ocean）的「重量級對決」，場上兩名過百磅肌肉型男硬碰硬，對抗力度爆棚，場面激烈程度猶如相撲賽事，令在場所有人熱血沸騰！

（即時娛樂）