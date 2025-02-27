大奉打更人｜緋聞情侶王鶴棣田曦薇疑假戲真做 (15:16)

王鶴棣、田曦薇、劉奕君、晏紫東等主演的內地古裝劇《大奉打更人》，昨晚（26日）於翡翠台首播，無綫安排張馳豪（Aska）主唱劇集主題曲《劇本殺》。《大奉打更人》改編自2021年作家「賣報小郎君」創作的人氣同名網絡小說，小說作品獲得「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」、「年度影視改編期待作品」等多項榮譽。《大》劇在內地播出時大受歡迎，於去年12月成劇集熱度總榜首位，被譽為「慶餘年2.0」

《大奉打更人》講述楊凌（王鶴棣飾）意外穿越到仙俠玄幻的大奉王朝。此劇的「打更人」並非報時人，而是維持社會秩序、調查靈異案件及對抗邪祟的捕快。楊凌運用科學知識和推理特長，成功破獲多宗離奇案件，守護大奉的安定。在這個神秘古代世界裏，儒、道、佛三教並立，有妖魔、巫蠱甚至遠古之獸，自然有術士、武夫，加上朝廷貪官腐敗，江湖動盪不平，百姓生活也處於水深火熱之中。

除有大量緊張刺激的武打場面，《大》劇也有男女主角的浪漫愛情故事。被封為「陸劇男神」的王鶴棣與田曦薇組成高顏值CP，上演一場現代少年捕快與大奉元景帝女兒臨安公主的愛情故事。向來幽默風趣的王鶴棣為劇情生色不少，被網民笑指是本色演出。他與田曦薇2023年拍攝此劇時曾傳出緋聞，兩人在劇中有一場接近1分鐘的激吻戲，曾被指是疑似假戲真做。

（即時娛樂）