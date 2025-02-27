我家有囍事｜林穎彤向林德信迫婚 跟梁茵爭仔爆三角戀 (18:51)

林德信和林穎彤在劇中擔正演男女主角，2人還跟梁茵（右上圖左）爆三角戀。（HOY TV提供圖片）

HOY TV原創兼製作的全港首部電視微短劇《我家有囍事》，將於3月3日，逢星期一至五，晚上九時一連兩集，在HOY TV 77台播映。

今日（27日）《我家》劇組一眾演員出席記者會，為劇集造勢，包括林德信（Alex）、林穎彤（Bella）、梁茵（Kiko）、七仙羽（七師傅）、李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）、黃澤鋒、吳嘉儀（阿七） 及阮偉倫（阿倫）。

Alex及Bella首次合作為HOY TV拍攝浪漫愛情喜劇，讓人期待二人在劇中的愛情火花。首次拍攝微短劇的Bella，在記者會中亦談及，今次除了角色充滿挑戰性外，拍攝的手法及節奏亦令她大感新鮮。在劇中飾演千金大小姐的她，為了從舅父黃澤鋒手上奪回家產，竟不惜向Alex迫婚，更會與梁茵上演「爭仔」情節；同樣首次拍攝微短劇的阿七，則在劇中演Bella的秘書。

曾有拍攝英文微短劇經驗的Alex，分享自己讀中文劇本壓力，幸好在劇中飾演他媽媽的七師傅好識搞笑兼現場爆肚，大放笑料，令他放鬆不少。首次拍攝電視劇的阿倫表示，在前輩身上獲益良多，更笑言對今次角色非常滿意，他更為此報讀了戲劇訓練班，希望日後在演藝事業上有更多不同的嘗試。

阿正及妹頭作為黃金拍檔多年，曾拍攝多個綜藝節目，今次在劇中身分升級，2人在劇中演夫妻，2位歡喜冤家為大家帶來歡樂，阿正提到劇中會有動作戲。

除了眾演員現身記者會外，有線寬頻通訊有限公司行政總裁兼執行董事杜之克、香港有線娛樂總經理余詠珊女士，以及《我家有囍事》的監製廖晉碩，亦有到場支持活動。

（即時娛樂）