黃翠如擇日剖腹 蕭正楠即興幫BB改名「蕭玉」 預告入產房剪臍帶 (20:21)

蕭正楠與黃翠如今天（27日）夫妻檔掙外快，為智能床褥品牌發布會擔任嘉賓。黃翠如分享近期腹中胎兒非常活躍，特別在晚上經常在肚內「開派對」，令她難以有深層睡眠，貼心的蕭正楠安慰與陪伴。

黃翠如身穿輕紗長裙，圓潤巨肚尤為明顯，有指她的預產期是3月，「卸貨」在即的她沒表明生B日期，亦對胎兒性別繼續賣關子。準媽咪分享懷孕經歷：「今次活動後要閉關準備專心待產，近期在家好悶便不停食。每晚3點就會醒一醒，BB似乎一到晚上特別興奮會不停踢我，好似在肚入面開派對，加上肚大令腰骨痛，怎樣睡也不舒服，所以好難入夢。

由於應承家人，要等到出世一刻才公布BB性別，他們覺得這樣好好玩。收到好多客戶所送贈的嬰兒產品，男女用品比例佔一半半，BB衫多到不用買。」他們認為兒子定女兒也沒有所謂，最緊要小朋友健康就可以。

翠如透露決定擇日剖腹生B，蕭正楠3月底生日，問會不會巧合撞正同月同日出生？準爸爸表示最好，以後生日可以一齊慶祝，翠如提醒一句「你不要愈爆愈多」。自稱懷孕後狂食，已重了11公斤（24.2磅），翠如稱任何食物也愛吃，不過暫時要戒魚生，她用自暴自棄形容自己，她說：「我試過有一次因為食得太飽，結果飽到頂住個肚好痛，又想作嘔，於是喊了出來，真正飽到喊！」

問起對胎兒的暱稱，蕭正楠發揮搞鬼本色說：「姓蕭配一些字不太好聽，例如『燒烤』、『宵夜』、『燒味』。翠如今日想食韓燒，就不如限定一日叫『蕭玉（諧音燒肉）』。」

自稱不怕見血的蕭正楠，揚言一定陪太太入產房，要親眼目擊生產過程，最重要幫手剪臍帶，因此，他已在家做定練習：「聽聞條臍帶幾堅韌，我要在家學剪香腸當實習！」

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（即時娛樂）