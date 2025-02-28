痞子無間道｜朱敏瀚棄形象扮狗食飯 蔡康年自創舂坎國話 (17:42)

TVB劇集《痞子無間道》昨晚（27日）播出新一集，講述原來已死的袁雨就（關偉倫飾）原來是揻沙鞭（蔡康年飾）的結拜兄弟，揻沙鞭為幫好兄弟報仇，在思朗（麥美恩飾）的青樓開張當日，高調宣布要找出殺死屠誅的真兇費仁（周嘉洛飾），輾轉更鬧出揻沙鞭是費仁親生爸爸的疑雲。由於揻沙鞭是舂坎國人，全程說「舂坎國話」。他說的「舂坎國話」，靈感來自1980及1990年代在學生堆中流行的S Language。監製陳耀全透露「舂坎國話」的幕後功臣正是蔡康年，他表示原來的劇本只要求飾演舂坎國人的演員亂講外星話，但蔡康年為了令大家亂講得來又容易記住劇本的內容及角色情緒，因此提出以S Language代替。蔡康年為了幫助其他演員，更為所有相關對白進行重新標音，讓未接觸過S Language的演員更易上手。

另一方面，公子（朱敏瀚飾）的真正身分是潛伏在壹將宮城的男捕快，在孤兒院長大的他童年生活坎坷幸獲阿強（JW飾）爸爸高勳（許俊豪飾年青版）雪中送炭，才感覺到人間有情。高勳後來遭遇不幸，令公子重返「地獄」，8歲那年在捕長西門丁的安排下成為間諜。公子因被袁雨就重擊致暫時性失明，生活上非常不便公子的身分確認令潛伏在壹將宮城的2男1女捕快真身備受關注，自12集起密集式出場的阿七（李君妍飾）由於武功高強，而且一直在公子身邊兼流露出愛的眼神，令不少觀眾猜測她就是公子日夜牽掛的「小生」。李君妍拍攝時親身上陣演動作戲，亦首度反串黐鬚。她接受TVB.COM訪問時笑言因太投入角色，曾因此不敢入女廁。

（即時娛樂）