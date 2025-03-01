方大同離世｜音樂才子屢獲獎 多次爆肺入院 因病神隱2年 (18:24)

音樂才子方大同（Khalil）上月21日因病離世，終年41歲。方大同1983年於夏威夷出世，先後在上海及廣州生活，後來在香港定居。從小熱愛音樂及舞台表演的他，高中畢業後陸續寄創作Demo到多間唱片公司，並獲得香港華納唱片賞識傾談合作。不過，方大同當時因年紀尚小，加上唱片公司高層異動，令這張合約足足洽談了5年。期間，方大同不停進行音樂創作，為母親的英語幼教課程編寫近百首兒歌、為張惠妹等歌手寫歌及擔任和音等。2005年，方大同正式出道並發表首張個人專輯《Soulboy》，被冠以「香港陶喆」等稱號。方大同曾表示希望以自己最熟悉的語言詮釋音樂，因此即使在香港出道，也只以英語或國語演唱歌曲。不過，他曾翻唱關菊英的《狂潮》，並收錄於2009年的專輯《可啦思刻》內。

方大同入行20年獲得過不少音樂獎項，除了受香港樂迷喜愛，在台灣也擁有很高的知名度，獲得大批樂迷支持。2008年，他在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」中奪得男歌手金獎、唱作人金獎及作曲人大獎，成為《叱咤》有史以來最年輕、出道時間最短的男歌手金獎得主，以及首位全年只有國語歌上榜而成為金獎得主的男歌手。2011年，方大同憑歌曲《好不容易》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」、專輯《15》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，歌手連同幕後獎項，1人全晚獨得10個獎。方大同2007年推出第3張國語專輯時，已首度獲提名台灣金曲獎的最佳國語男歌手。自2007年起，他先後6次入圍金曲獎，並於2017年憑《JTW 西遊記》贏得第28屆金曲獎的最佳國語男歌手，是繼張學友及陳奕迅後，第3位獲得該獎項的香港男歌手，亦是首位以評審一輪壓倒性票數通過奪得該獎的「金曲歌王」。2021年，方大同再憑《麵麵》獲得第32屆金曲獎最佳單曲製作人獎。2016年，方大同成立了自己的音樂品牌「賦音樂FU MUSIC」，同時也成立了「賦影視FUFILMS」與「賦妙思FUMUSE」，分別致力於影視與詞曲的發展。同年9月，他推出自立門戶後的首張專輯《JTW 西遊記》。

方大同2010年因氣胸（俗稱「爆肺」）問題而入院，此後曾數次復發，影響了其歌唱事業。2022年4月，他在社交平台宣傳新歌《清楚點》後便消失數年，直至去年7月41歲生日當天才再於社交網出現，陸續在網上推出新歌。他當時稱因病而消失兩年，但已走上了康復之路，同時否認神隱期間在雲南開農場。

（即時娛樂）