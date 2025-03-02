江湖見｜黎耀祥麥長青闖江湖掀回憶殺 穿梭8大省遊覽近20城市 (15:52)

一共15集的無綫全新旅遊飲食節目《江湖見》由黎耀祥和麥長青擔任主持，將於明晚（3日）起首播、逢周一至五晚上10點半播映。

黎耀祥和麥長青（麥包）於1996年播映的劇集《西遊記》，分別飾演二師兄「豬八戒」和三師弟「沙僧」；相隔29年，兩師兄弟再度攜手勇闖江湖，跟隨武俠小說中描述過的江湖世界，包括《射鵰英雄傳》英雄比武之地的煙雨樓、「華山論劍」的華山等；穿梭浙江、江蘇、湖南、湖北、陝西、福建、貴州及雲南，遊覽近20個城市，體驗當地風土民情和飲食文化，探索各地歷史古蹟。

明晚（3日）播出的第一集，黎耀祥和麥包去到金庸家鄉浙江省海寧市，他們參觀金庸故居，重溫其創作環境，回顧他的生平軼事。隨後2人轉至觀潮勝地公園，在旅遊達人陳志華的講解下，欣賞壯觀錢塘江大潮，認識潮汐形態和觀潮節的歷史淵源。移步杭州後，2人登上極莊嚴、約20層樓高的六和塔，細賞清高宗乾隆御題的各層牌匾墨寶之餘，又發掘「十三層變七層」的乾坤！

後晚（4日）播出的第二集，黎耀祥和麥包繼續留低浙江遊玩，將到訪嘉興市和湖州市，2人在嘉興除到了《射鵰英雄傳》郭靖和楊康18歲時比武之地—煙雨樓，還到了18年後的比武地方—醉仙樓大歎美食，於1994年劇情《射鵰英雄傳》裡飾演老頑童周伯通的黎耀祥笑謂：「我今日真係重遊舊地。」黎耀祥和麥包還會體驗採南湖菱，在烈日當空下坐著巨型木盤採菱角，即使大汗疊細汗，依然認真跟師傅學習，採菱角後更即剝即食，夠晒新鮮。

及後2人到醉仙樓品嘗用南湖菱烹調的鹹肉蒸南湖菱，還大歎多道與《射鵰英雄傳》黃蓉有關的華麗菜式，如「君子好逑湯」、「二十四橋明月夜」。

（即時娛樂）