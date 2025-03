next

第97屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行,電影《阿諾拉》除贏得最佳電影,還囊括最佳導演、最佳女主角(美琪麥迪遜)、最佳原創劇本及最佳剪接,合共5獎,成為頒獎禮大贏家。

谷德昭也有留意奧斯卡,今午(3日)他在社交平台貼出《阿諾拉》海報並發文,坦率示「真係唔識欣賞」,谷導寫道:「唔明點解周圍拍爛手掌?仲攞埋奧斯卡最佳電影﹑最佳導演﹑最佳原著劇本﹑最佳女主角,搔晒頭,最佳電影喎,套戲有咩大或小道理想講呢?我真係睇唔到,唯一諗到嘅得獎原因係套戲拍咗幾嚿水美金(編按:600萬美元),好抵拍,又係好獨立吓嘅獨立電影,大概係荷里(李)活資方的一聲悶哼,向收緊幾億幾千萬酬金的大支嘢台前幕後嘅一份致意,你哋班大卡士可以喫蕉了。」

不少網民也在谷德昭的Ig留言和應稱有同感:「我都睇咗呢套,R晒頭點解會攞咁多獎。一套飛雞變鳳凰再跌落凡間嘅扮幽默性工作者故事,拍到兩頭唔到岸。舊港式八九十年代勁多呢啲戲仲好睇。」﹑「同感,唔覺得套戲帶到向性工作者致敬嘅message」﹑「點解唔係Demi Moore(狄美摩亞)」﹑「引證"good movie is not about budget"?」

